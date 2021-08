Facebook pourrait apporter des fonctionnalités d’appels vocaux et vidéo à son application principale

Facebook a travaillé sur ses plateformes de messagerie sur les trois principaux produits qu’il a

Appels vocaux, vidéo sur Facebook : Alors que le trafic d’appels vidéo et vocaux passés via Facebook augmente au milieu de la pandémie mondiale, le géant des médias sociaux envisage un changement majeur. Jusqu’à présent, les fonctionnalités d’appel vidéo et vocal ont été intégrées à l’application Messenger autonome. Mais maintenant, Facebook essaie une fonctionnalité qui permet à certains utilisateurs de passer des appels vocaux et vidéo à partir de l’application principale elle-même, éliminant ainsi le besoin de télécharger une application distincte uniquement à des fins d’appel. L’application Messenger avait été créée il y a des années à partir de l’application principale, ce qui en faisait un endroit distinct où les utilisateurs pouvaient suivre leurs messages directs et, une fois inclus, passer des appels vocaux et vidéo.

Un porte-parole de l’entreprise a cependant déclaré que pour l’expérience d’utilisation de toutes les fonctionnalités incluses dans la messagerie et les appels vocaux et vidéo, il serait toujours conseillé aux utilisateurs d’utiliser l’application Messenger elle-même.

Facebook a travaillé sur ses plateformes de messagerie sur les trois principaux produits dont il dispose – Facebook, Instagram et WhatsApp. Depuis l’année dernière, à notre connaissance, la société essaie d’intégrer la messagerie sur les trois plates-formes, et en septembre de l’année dernière, elle a intégré les DM Instagram et Messenger. Grâce à cela, les utilisateurs d’un service ont pu trouver, envoyer des messages et même passer des appels vidéo à leurs contacts sur l’autre service sans avoir à télécharger les deux applications. Finalement, il cherche également à ajouter WhatsApp au mélange.

La fonctionnalité peut être bénéfique pour les utilisateurs qui ne disposent pas d’un espace suffisant sur leur téléphone pour installer une application autonome ou qui ne souhaitent pas le faire uniquement à des fins d’appels vidéo ou vocaux, ce qui signifie que Facebook aurait pu perdre un ensemble potentiel de clients. Cela pourrait être une solution élégante à la fois pour Facebook – pour puiser dans cette base d’utilisateurs – ainsi que pour ces clients, tout en offrant aux utilisateurs existants le même service de haute qualité et complet sur l’application Messenger, s’ils souhaitent continuer à l’utiliser. .

