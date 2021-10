Facebook pourrait changer le nom de son entreprise, mais qu’en est-il de sa plateforme toxique ?

Le monde n’avait pas besoin d’un lanceur d’alerte Facebook pour réaliser à quel point Facebook est toxique. Mais c’est ce qu’a fait Frances Haugen ces dernières semaines. L’ancien employé de Facebook a divulgué des documents internes qui montrent que Facebook était conscient de la dangerosité de ses produits sociaux, y compris Facebook et Instagram. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, n’a réagi publiquement à Haugen qu’après avoir déjà témoigné devant le Congrès, choisissant de nier ses affirmations. C’est en dépit du fait qu’ils étaient basés sur une quantité massive de données internes de Facebook. Les mots soigneusement élaborés de Zuckerberg ne peuvent pas comme par magie réparer la réputation de Facebook. Des années de scandales autour de la sécurité et de la confidentialité ont terni le nom de l’entreprise. La seule voie à suivre pour Facebook (l’entreprise) est de changer le nom de l’entreprise sous laquelle Facebook (le réseau social) opère. Mais cela ne résoudra pas son problème de toxicité.

Bilan de Facebook

Mis à part les révélations des lanceurs d’alerte, ce n’est pas comme si Facebook avait un nom sans tache. Facebook a dû faire face à quelques années difficiles depuis que le scandale Cambridge Analytica en 2016 a révélé comment des espions et des organisations auraient pu profiter des fonctionnalités du réseau social pour avoir un impact sur l’élection présidentielle américaine.

Depuis lors, nous avons appris le rôle de Facebook dans la crise au Myanmar et nous avons été témoins de la réaction discrète de l’entreprise aux piratages qui ont touché des millions de personnes. Plus récemment, Facebook s’est battu farouchement contre une confidentialité forte. Il a protesté avec véhémence contre les nouvelles fonctionnalités de confidentialité d’Apple pour iPhone et iPad. Il a ensuite forcé les utilisateurs de WhatsApp à accepter un changement de confidentialité controversé qui a permis à Facebook de collecter davantage de données utilisateur.

Les révélations de Haugen ne sont que la cerise sur le gâteau. Facebook pourrait essayer de tout nier aussi longtemps qu’il le voudra. Et même si les affirmations de Haugen sont entièrement fabriquées, le propre bilan de Facebook nuit encore plus à la crédibilité de l’entreprise en ce moment.

Cela ne veut pas dire que Facebook, Instagram et WhatsApp ne sont pas des services précieux. Des milliards de personnes comptent sur ces réseaux sociaux pour rester en contact avec leur famille et leurs amis. Mais beaucoup de gens sont bien conscients de la mauvaise réputation de Facebook. C’est pourquoi des millions de personnes ont afflué vers Signal et Telegram au début du scandale de la confidentialité de WhatsApp.

Le nouveau nom de Facebook

Facebook prévoit de commencer à résoudre son problème de marque en optant pour la solution la plus simple possible. La société changera de nom, selon The Verge. Une alternative possible est Horizon, bien que ce ne soit que de la spéculation :

On m’a dit que le nouveau nom de l’entreprise Facebook est un secret bien gardé dans ses murs et qu’il n’est pas largement connu, même parmi l’ensemble de sa haute direction. Un nom possible pourrait avoir quelque chose à voir avec Horizon, le nom de la version VR encore inédite de Facebook-meets-Roblox que la société développe depuis quelques années. Le nom de cette application a récemment été modifié en Horizon Worlds peu de temps après que Facebook a présenté une version pour la collaboration sur le lieu de travail appelée Horizon Workrooms.

Zuckerberg pourrait dévoiler le nouveau nom lors de la conférence Connect le 28 octobre. La nouvelle société deviendra probablement le vaisseau mère de toutes les propriétés actuelles de Facebook, y compris Facebook, Instagram, WhatsApp et Oculus.

Nous avons déjà vu cela se produire auparavant, et Google en est l’exemple le plus récent. Google est désormais une filiale d’Alphabet, qui gère tous les projets qui relevaient auparavant de Google. Google a changé la structure de son entreprise par nécessité. La recherche est peut-être le principal générateur d’argent pour l’entreprise, mais Alphabet est allé bien au-delà de la recherche.

Construire le métaverse

Il en va de même pour Facebook. Facebook (l’entreprise) a besoin d’un nouveau nom. Zuckerberg and Co. travaillent déjà sur plusieurs initiatives pour l’avenir d’Internet, où Facebook (le réseau social) jouera probablement encore un rôle important. Il devrait continuer à financer les projets de la nouvelle société comme Google le fait avec Alphabet. Ces projets incluent un pivot massif vers AR/VR, qui comprend le soi-disant « métaverse » que Facebook est en train de construire.

Mais le changement de nom de Facebook ne ressemblera pas à Google. Facebook doit le faire au milieu d’une controverse massive. Et cela ressemblera à une réaction à toute la mauvaise publicité de ces dernières années, en particulier les affirmations de Haugen. Google n’a jamais eu à faire face à ce gâchis de relations publiques lors de sa transition vers Alphabet.

C’est pourquoi changer le nom de Facebook en quelque chose d’autre ne résoudra pas la toxicité de Facebook. La seule façon de le faire est d’effectuer un suivi avec des changements immédiats qui montreront aux clients que Facebook/Horizon veut vraiment faire de Facebook et Instagram des lieux sûrs pour les utilisateurs. Et vous ne pouvez pas créer de métavers de quelque nature que ce soit à moins de résoudre ces problèmes. Sinon, le nouveau nom n’héritera que de la mauvaise réputation de Facebook.