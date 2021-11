Facebook pourrait corriger l’une de ses fonctionnalités les plus ennuyeuses

Si vous avez déjà ouvert Facebook et avez été instantanément frustré par la façon dont il affiche le nouveau contenu, vous n’êtes pas seul. Certains utilisateurs ont même trouvé des moyens de le désactiver complètement. La société, désormais connue sous le nom de Meta, peaufine l’algorithme du fil d’actualité depuis des années. Et à peu près chaque mise à jour a été aussi mauvaise que la précédente. Un correctif pourrait cependant arriver, car Facebook teste en donnant aux utilisateurs plus de contrôle sur la façon dont ils voient le nouveau contenu sur leur flux.

Qu’est-ce qui change avec le fil d’actualité Facebook ?

Source de l’image : Facebook

Il n’y a pas de plans officiels pour publier les fonctionnalités que Facebook teste, mais la société a publié un article de blog avec quelques détails sur les changements. Selon cet article de blog, un « petit pourcentage » d’utilisateurs commencera à voir des préférences ajustables. Ils peuvent ensuite utiliser ces préférences pour augmenter ou réduire la quantité de contenu qu’ils voient d’amis, de groupes, de membres de la famille et de pages spécifiques avec lesquels ils se sont connectés.

Meta a également noté que cela facilite également l’accès aux contrôles existants. Ceux-ci incluent des paramètres tels que les options Favoris, Répéter, Ne plus suivre et Reconnecter. À l’instar des modifications apportées au fil d’actualités, Facebook prévoit de les tester d’abord avec un nombre limité d’utilisateurs.

L’histoire se répète

Source de l’image : Facebook/Méta

On ne sait pas à quel point ces changements pourraient être importants dans le fil d’actualité de Facebook. Mais s’ils vous donnent plus de contrôle sur votre flux lui-même, cela pourrait résoudre l’un des plus gros problèmes des utilisateurs avec la plate-forme de médias sociaux. Bien sûr, c’est ignorer toutes les autres choses douteuses pour lesquelles il a été demandé.

Ce n’est pas la première fois que Facebook change les choses. En octobre, Mark Zuckerberg, PDG de la société, a déclaré qu’il souhaitait réorganiser le site Web pour attirer un public plus jeune. Cela nécessiterait un énorme changement opérationnel, que nous n’avons pas encore vu. Ce n’est pas non plus la première fois que Facebook apporte des modifications à la plate-forme cette année.

Plus tôt en 2021, le géant des médias sociaux a ajouté des moyens pour les utilisateurs de changer qui pourrait les suivre. Ils pouvaient également déterminer qui pouvait voir leurs publications et qui pouvait les commenter. Bien qu’il s’agisse d’un ajout bienvenu, il n’a pas résolu le plus gros problème des utilisateurs de Facebook : un fil d’actualités plein d’histoires dont ils ne se soucient pas. Si les tests ici s’avèrent fructueux, nous pourrions voir un fil d’actualités nouvellement imaginé dans le futur.

Bien sûr, on ne sait pas quand cette future version pourrait arriver. Pour l’instant, nous devrons attendre et voir si Meta choisit d’étendre ces options ou s’il conserve le fil d’actualité tel qu’il est actuellement.