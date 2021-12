Facebook pourrait être contraint de vendre Giphy après une décision réglementaire britannique

Facebook est confronté à une autre bataille réglementaire, cette fois au Royaume-Uni, avec la décision de l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) que Facebook doit vendre Giphy, qu’il a acquis en mai 2020, en raison du potentiel de l’acquisition à réduire la concurrence entre les plateformes de médias sociaux, et sur le marché de la publicité display.

Comme indiqué par l’AMC :

« Le panel indépendant de la CMA examinant la fusion a conclu que Facebook serait en mesure d’augmenter son pouvoir de marché déjà important par rapport aux autres plateformes de médias sociaux en refusant ou en limitant l’accès des autres plateformes aux GIF Giphy, générant plus de trafic vers les sites appartenant à Facebook, ou en modifiant les conditions d’accès en exigeant, par exemple, que TikTok, Twitter et Snapchat fournissent davantage de données utilisateur afin d’accéder aux GIF Giphy.

L’accès accru aux données est un élément de préoccupation identifié par l’AMC, tandis que l’enquête a également révélé que les propres outils publicitaires de Giphy, qu’elle développait, avaient le potentiel de concurrencer les propres services d’affichage publicitaire de Facebook. Facebook a fermé les projets publicitaires de Giphy peu de temps après l’acquisition.

Avec ces éléments à l’esprit, la CMA a conclu que ses problèmes de concurrence « ne peuvent être résolus que par Facebook vendant Giphy dans son intégralité à un acheteur agréé ».

Facebook – maintenant Meta – fera probablement appel du verdict, une décision qu’il a déjà signalée dans sa réponse à la conclusion de la CMA

« Nous ne sommes pas d’accord avec cette décision. Nous examinons la décision et examinons toutes les options, y compris l’appel. Les consommateurs et Giphy se portent mieux avec le soutien de notre infrastructure, de nos talents et de nos ressources. Ensemble, Meta et Giphy amélioreraient le produit de Giphy pour les millions de personnes, entreprises, développeurs et partenaires API au Royaume-Uni et dans le monde qui utilisent Giphy chaque jour, offrant plus de choix à tout le monde.

Cela signifie probablement que Meta ne vendra pas Giphy de si tôt, car il semble toujours que cela pourrait renverser la décision. Mais si elle est maintenue, la décision pourrait marquer un changement majeur dans l’approche de l’approbation réglementaire de telles acquisitions, qui ont permis aux géants de la technologie de dominer leurs marchés respectifs grâce à des achats tactiques conçus pour apaiser les concurrents et étendre leur portée.

Meta a été confrontée à des questions similaires concernant ses acquisitions de WhatsApp et d’Instagram, qui ont également considérablement amélioré sa position sur le marché et éliminé la concurrence.

Meta a pris l’habitude d’acheter des applications concurrentes, en utilisant à l’origine un programme de suivi des données qui l’a aidé à détecter les applications en hausse parmi les jeunes utilisateurs afin de guider sa stratégie d’achat pour maintenir sa position de leader sur le marché. Ce programme, Onavo, a été fermé en 2019 après que diverses enquêtes aient soulevé des questions sur la légalité du suivi du comportement des jeunes utilisateurs, en particulier via le programme invasif, qui accédait aux informations des appareils mobiles et rendait compte.

Sur la base des informations d’Onavo, Meta a également cherché à acheter Snapchat en 2013, car Snap était à la hausse, et quand vous regardez l’image globale de sa stratégie d’achat précédente, il semble assez clair que Meta a effectivement cherché à racheter des concurrents, et réduire la concurrence sur le marché, afin de maximiser sa propre position grâce à la puissance de l’échelle et des ressources, qui est au cœur de ce dernier cas, et de plusieurs autres.

À cet égard, son acquisition de Giphy se situe au bas de l’échelle, mais même ainsi, il pourrait bien s’agir d’une position symbolique et importante dans l’espace technologique, signalant plus d’action et d’application autour de la même chose à l’avenir.

Bien qu’il soit toujours difficile de dire exactement quel impact chaque cas, dans chaque région, aura à cet égard.

Par exemple, plus tôt cette semaine, le gouvernement australien a introduit une nouvelle législation qui obligerait effectivement les sociétés de médias sociaux à identifier les trolls, sur demande légale, dans certains cas. Les experts juridiques ont soulevé de nombreuses questions sur l’approche et son efficacité probable, et il est difficile de dire si elle aura réellement un impact sur les sociétés de médias sociaux de manière plus générale en ce qui concerne la manière dont elles gèrent les abus en ligne et traitent les problèmes juridiques.

À certains égards, il semble que ces types d’incitations aient plus d’influence lorsqu’elles sont adoptées aux États-Unis, où sont basées les principales plateformes sociales, bien qu’en termes d’acquisition, il semble également qu’il n’y ait aucun moyen de faciliter les exemptions spécifiques à une région. pour répondre aux exigences locales.

Ce qui pourrait signifier que Meta est, en fait, finalement contraint de vendre Giphy à la suite de cette découverte. Encore une fois, Meta explorera toutes les voies de recours, ce qui fera probablement traîner l’affaire pendant un certain temps encore. Mais cela pourrait apporter un changement significatif dans l’approche réglementaire plus large, qui pourrait changer la façon dont les grandes plates-formes technologiques fonctionnent – ce qui pourrait également alimenter une innovation accrue dans le secteur.