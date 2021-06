Facebook pourrait réintégrer Trump après deux ans “si les conditions le permettent”

Le Conseil de surveillance de Facebook confirme la décision de Facebook de suspendre l’ancien président Donald Trump.

Le conseil d’administration a toutefois ajouté dans sa décision que le géant des médias sociaux, dans les six mois, devrait réexaminer sa décision de suspendre “indéfiniment” le compte.

“Il n’était pas approprié que Facebook impose la peine indéterminée et sans norme de suspension indéfinie. Les sanctions normales de Facebook incluent la suppression du contenu en infraction, l’imposition d’une période de suspension limitée dans le temps ou la désactivation permanente de la page et du compte”, a déclaré le conseil d’administration.

“Le conseil d’administration insiste pour que Facebook examine cette question pour déterminer et justifier une réponse proportionnée et cohérente avec les règles appliquées aux autres utilisateurs de sa plate-forme.”

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La décision intervient quatre mois après que la plate-forme de médias sociaux a suspendu « indéfiniment » le compte de l’ancien président à la suite des émeutes de Capitol Hill. Cela s’est produit peu de temps avant l’investiture du président actuel Joe Biden, le 20 janvier.

À l’époque, Facebook avait déclaré qu’il autorisait l’ancien président à utiliser la plate-forme sur la base de ses propres règles, mais n’est plus acceptable et est ” fondamentalement différent “. Facebook pensait que Trump avait utilisé la plate-forme “pour inciter à une insurrection violente contre un gouvernement démocratiquement élu. En tant que tel, le compte du président sur Facebook et Instagram a été suspendu indéfiniment, et au moins jusqu’à ce que le transfert de pouvoir soit terminé”.

Le conseil d’administration a également indiqué qu’il avait fait des recommandations politiques à Facebook pour l’élaboration de “politiques claires, nécessaires et proportionnées qui promeuvent la sécurité publique et respectent la liberté d’expression”.

Facebook a déclaré dans un e-mail qu’il allait désormais “examiner la décision du conseil d’administration et déterminer une action claire et proportionnée. En attendant, le compte de M. Trump reste suspendu”.

“Le conseil d’administration a également fait un certain nombre de recommandations sur la façon dont nous devrions améliorer nos politiques. Bien que ces recommandations ne soient pas contraignantes, nous avons activement sollicité l’avis du conseil d’administration sur nos politiques concernant les personnalités politiques et examinerons attentivement ses recommandations.”

Le directeur financier de Twitter, Ned Segal, a déclaré à Yahoo Finance Live que la plateforme ne prévoyait pas de modifier sa décision d’interdire Trump.

“Il n’y a eu aucun changement sur tout ce que nous avons partagé le neuvième passé autour du compte de l’ancien président”, a-t-il déclaré. La plateforme a suspendu le compte de Trump le 8 janvier.

« Lorsque vous prenez du recul et réfléchissez à nos politiques, nous voulons travailler dur pour être cohérents, pour être transparents afin que les gens sachent exactement à quoi s’attendre de nous. Nous n’avons pas de conseil de surveillance. [like Facebook]. Notre équipe est responsable des décisions que nous prenons. Il n’y a aucun changement à quoi que ce soit dont nous avons parlé dans le passé », a déclaré Segal.

Facebook a annoncé qu’il annulait l’interdiction indéfinie de Donald Trump et a plutôt opté pour une suspension de deux ans.

Le changement a été apporté à la suite de la recommandation du Conseil de surveillance selon laquelle “il n’était pas approprié que Facebook impose la peine indéterminée et sans norme de suspension indéfinie”.

En outre, Facebook introduit de nouveaux protocoles d’application qui seront utilisés pour déterminer la durée pendant laquelle les contrevenants seront interdits d’accès à leurs comptes. Dans le cas de M. Trump, il faudra deux ans avant que le tribunal réexamine son dossier, où il pourra retrouver l’accès à condition qu’il n’y ait plus de risque pour la sécurité publique.

Source : Facebook

Dans le cas où la sécurité publique serait toujours menacée, Facebook « prolongera la restriction pendant une période définie et continuera à réévaluer jusqu’à ce que ce risque disparaisse ».

Si la suspension est levée, M. Trump sera soumis à une surveillance stricte pour de futures violations qui pourraient éventuellement conduire à une révocation permanente.

Facebook déclare que la durée a été choisie pour « accorder une période de temps sûre après les actes d’incitation » et pour fournir un effet dissuasif suffisamment long pour décourager de futures violations.