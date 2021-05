Facebook poursuit le gouvernement indien pour protéger le cryptage WhatsApp – .

Facebook a été au centre de quelques scandales de confidentialité cette année, la mise à jour controversée de la politique de confidentialité de WhatsApp étant l’une des plus notoires. Facebook souhaite collecter plus de données utilisateur WhatsApp liées aux fonctionnalités de commerce dans les applications et a dû défendre les nouvelles conditions de service pendant la majeure partie de l’année après que des millions de personnes aient téléchargé des applications de chat rivales en réponse aux changements. Depuis janvier, Facebook fait tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que les utilisateurs comprennent que WhatsApp n’éliminera pas le cryptage de bout en bout qui protège tous les messages et appels échangés sur la plate-forme.

Bien que Facebook soit prêt à contourner les politiques de confidentialité pour répondre à ses besoins financiers, il semble également prêt à poursuivre le gouvernement en justice pour protéger la confidentialité des utilisateurs. WhatsApp de Facebook a poursuivi le gouvernement indien au sujet de nouvelles lois sur la protection de la vie privée dans le pays qui, selon le réseau social, le forceraient à casser la même fonctionnalité de cryptage que Facebook a promue toute l’année.

Le gouvernement indien veut plus de contrôle sur ce qui se passe sur Internet dans le pays pour arrêter la propagation de la désinformation. WhatsApp est la plus grande plate-forme de messagerie instantanée au monde avec plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, et l’Inde est le plus grand marché de l’application, avec plus de 500 millions d’utilisateurs de WhatsApp. Le gouvernement indien souhaite que Facebook suive chaque message envoyé via WhatsApp pour identifier «le premier émetteur d’informations» lorsque les autorités le jugent nécessaire.

Le procès de WhatsApp demande à la Haute Cour de Delhi de déclarer que la nouvelle règle informatique viole les droits à la vie privée dans la constitution indienne, ont déclaré à . des personnes proches du dossier. WhatsApp fait valoir que placer un traceur dans les messages signifierait briser le cryptage de bout en bout que tant de personnes recherchent sur une plate-forme de discussion.

«Exiger des applications de messagerie pour« tracer »les chats équivaut à nous demander de conserver une empreinte digitale de chaque message envoyé sur WhatsApp, ce qui briserait le cryptage de bout en bout et porterait fondamentalement atteinte au droit des personnes à la vie privée», a déclaré WhatsApp à . dans un déclaration.

Un responsable gouvernemental a affirmé que WhatsApp pourrait trouver un moyen de suivre les auteurs de la désinformation et que l’Inde ne demandait pas à Facebook de briser le cryptage.

«La société civile et les experts techniques du monde entier ont constamment soutenu que l’obligation de« tracer »les messages privés briserait le cryptage de bout en bout et conduirait à de réels abus», a déclaré un porte-parole de WhatsApp au New York Times. «WhatsApp s’engage à protéger la confidentialité des messages personnels des gens, et nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons dans le cadre des lois indiennes pour le faire.»

WhatsApp est peut-être la société de technologie la plus importante touchée par la nouvelle règle du gouvernement indien, mais la réglementation s’appliquerait également à d’autres. The Time explique que le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi s’efforce depuis des années de forcer les entreprises technologiques à contrôler le contenu en ligne.

Mais les critiques disent que les règles permettraient au gouvernement de censurer la dissidence. Le mois dernier, le gouvernement a ordonné à Facebook, Instagram et Twitter de supprimer les publications sur les réseaux sociaux critiquant le gouvernement de Modi et sa réponse à la nouvelle pandémie de coronavirus. Les responsables ont déclaré que les messages devraient être supprimés car ils pourraient inciter à la panique et entraver sa réponse à la pandémie, rapporte le Times. Les réseaux sociaux ont répondu à de nombreuses demandes, rendant certaines publications invisibles, mais uniquement en Inde.

La police indienne est descendue sur les bureaux de Twitter à New Delhi cette semaine, alors que le gouvernement cherchait à contester les étiquettes ajoutées par Twitter aux tweets de hauts dirigeants du gouvernement.

D’autres entreprises technologiques, dont Mozilla, et des groupes de droits numériques comme l’Electronic Frontier Foundation ont déclaré cette semaine qu’ils soutenaient la lutte de WhatsApp contre la «traçabilité» en Inde.

