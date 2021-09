Facebook poursuit ses efforts pour entrer dans les foyers et lance son nouvel écran intelligent Portal Go | La technologie

Facebook veut être à la maison et maintenant il utilisera Alexa comme cheval de Troie pour y parvenir. Le nouveau Portal Go est un appareil presque identique à Echo Show d’Amazon, mais il est signé par la société de réseau social.

Les appareils intelligents sont à l’ordre du jour. Les écrans avec assistants et fonctions pour faciliter la vie sont devenus une réalité, Amazon et Google tentent depuis longtemps de transformer les maisons en véritables centres de contrôle. Mais Facebook est également en concurrence dans ce secteur et il le fait avec Portal Go.

Le nouveau produit lancé par ceux sur le réseau social ressemble trop aux équipes d’Amazon. En fait, l’air extérieur est presque identique à celui de l’Echo Show 8 de deuxième génération sorti plus tôt cette année. Les différences se situent au niveau du format général puisque la caméra est centrée.

Les nouveautés du Portal Go de Facebook sont qu’il intègre une caméra qui peut suivre un sujet pendant qu’il se déplace. Il y a aussi le fait que des filtres ou des effets de réalité augmentée peuvent être utilisés lors des appels vidéo. Ces effets peuvent aussi être des fonds comme Disney ou Marvel qu’ils intègrent.

De plus, le plus curieux à propos de cet appareil est qu’il intègre Alexa en tant qu’assistant intelligent. Facebook semble chercher à concurrencer directement Amazon et la société de commerce électronique ne semble pas trop s’en soucier. Au niveau logiciel, il dispose d’une grande variété d’applications compatibles : Zoom, Spotify, Deezer et etc..

Écran de 5,5” parfait pour visionner du contenu Amazon, mais aussi en tant que garçon de cuisine. Il a une caméra pour passer des appels vidéo et Alexa comme assistant intelligent.

L’engagement de Facebook est également d’offrir un écran intelligent que vous pouvez emporter partout. Et, c’est que, il intègre une batterie qui permet d’être transporté à n’importe quel endroit pour l’utiliser dans les moments nécessaires. Pour le recharger, il vous suffira de le soutenir sur son socle et le tour est joué, il commencera à se recharger automatiquement.

Le prix de départ du Portal Go est de 229 euros dans sa version 10 pouces et la version Portal + atteint 369 euros avec un écran 14 pouces. Les prix sont plus élevés que les appareils Amazon, donc Facebook va avoir beaucoup de mal à amener les utilisateurs à parier sur ces appareils.