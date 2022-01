Facebook poursuivi pour son rôle présumé dans la mort de l’agent fédéral

La sœur d’un homme qui aurait été assassiné par des membres d’un mouvement antigouvernemental poursuit la société mère de Facebook Meta, alléguant que la société de médias sociaux est responsable de la mort de son frère, selon une plainte.

Dans une action en justice déposée mercredi devant la Cour supérieure du comté d’Alameda en Californie, Angela Underwood Jacobs allègue que Facebook a fourni une plate-forme à deux hommes, Steven Carrillo et Robert Alvin Justus, Jr., qui auraient fomenté un complot pour attaquer un palais de justice fédéral à Oakland, en Californie. . Carrillo aurait tiré sur un poste de garde devant le palais de justice et tué Dave Underwood, le frère de Jacobs.

Jacobs allègue que Carrillo et Justus « se sont connectés via l’infrastructure des groupes de Facebook et son utilisation d’algorithmes conçus et destinés à augmenter l’engagement des utilisateurs », arguant que l’algorithme de recommandation de Facebook a réuni Carrillo et Justus.

Carrillo serait affilié aux Boogaloo Boys, une milice antigouvernementale, et aurait planifié une « guerre contre les flics », a rapporté le Santa Cruz Sentinel.

« Facebook a aidé et encouragé un acte de terrorisme domestique », a déclaré Jacobs au WSJ. « Personne ne tient Facebook pour responsable, et c’est faux. »

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, le porte-parole de Meta, Kevin McAlister, a déclaré à la Daily Caller News Foundation que « ces allégations sont sans fondement juridique ».

« Nous avons banni plus de 1 000 mouvements sociaux militarisés de notre plate-forme et travaillons en étroite collaboration avec des experts pour résoudre le problème plus large de la radicalisation sur Internet », a déclaré McAlister.

Traditionnellement, les plateformes en ligne comme Facebook sont à l’abri de toute responsabilité pour le contenu de tiers et certaines activités illégales en vertu de l’article 230 de la Communications Decency Act.

« Il devait y avoir une sorte de relation spéciale entre Facebook et la victime, et les relations client/fournisseur standard n’ont pas ce genre de relation spéciale », a déclaré à CNN Eric Goldman, professeur à la Santa Clara Law School. « Et, même si le demandeur pouvait démontrer son devoir et sa causalité immédiate, je pense qu’il échouera pour les motifs de l’article 230. »

Les avocats de Jacobs soutiennent que Facebook était conscient de la façon dont sa plate-forme facilitait les comportements illégaux et n’a pas agi en conséquence.

« Nous pensons et avons l’intention de montrer que la conduite de Facebook a conduit à une montée de l’extrémisme dans le monde et à des actes de violence dans le monde réel, y compris le meurtre de l’officier Underwood », a déclaré l’avocat de Jacobs, Ted Leopold, dans une déclaration à CNN. « Il est temps que Facebook soit enfin tenu responsable de ses actions. »

