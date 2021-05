Facebook prend après Twitter pour lutter contre la désinformation avec l’invite “ lire en premier ”

Facebook poursuit sa croisade contre la propagation de la désinformation en lançant une nouvelle invite pour promouvoir le «partage éclairé d’articles de presse». L’invite apparaîtra lorsqu’un utilisateur tente de partager un article d’actualité qu’il n’a pas lu. Il offrira la possibilité de lire l’article ou de continuer à le partager.

La fonctionnalité a été annoncée lundi sur Twitter:

À partir d’aujourd’hui, nous testons un moyen de promouvoir un partage plus informé des articles de presse. Si vous allez partager un lien d’article d’actualité que vous n’avez pas ouvert, nous afficherons une invite vous encourageant à l’ouvrir et à le lire, avant de le partager avec d’autres. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg – Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 10 mai 2021

La fonctionnalité est destinée à lutter contre le partage de fausses informations, qui sont devenues une source majeure de détresse pour les sites de médias sociaux comme Facebook et Twitter, en particulier tout au long de la pandémie COVID-19 et des élections de 2020. Étant donné que les gros titres peuvent être trompeurs, l’invite espère encourager les utilisateurs à savoir exactement ce qu’ils partagent et à avoir tous les faits.

Beaucoup ont rapidement souligné que la fonctionnalité est similaire à celle lancée par Twitter l’année dernière, qui avertit les utilisateurs de lire d’abord un article avant de le retweeter:

Lire un article avant de le retweeter? C’est ça la croissance. Avant de retweeter un article, nous vous rappelons de le lire en premier. pic.twitter.com/oVyTmSCc7O – Twitter (@Twitter) 21 octobre 2020

Lorsque Android Central a contacté Twitter, il n’a pas fourni d’informations sur la manière dont ces invites «lire en premier» auraient pu aider à lutter contre la désinformation depuis leur introduction. Il a récemment souligné dans sa dernière initiative visant à décourager les tweets grossiers qu’en incitant les utilisateurs à éviter les tweets offensants, 34% des utilisateurs ont révisé leurs réponses. Il a également mis en évidence une diminution de 11% des tweets offensants après avoir été invité une seule fois, montrant que ces types d’invites affectent le comportement des utilisateurs en ligne et s’avèrent probablement utiles lors du partage de nouvelles.

La nouvelle invite de Facebook est en cours de test sur sa plate-forme, y compris les meilleurs téléphones Android, bien qu’elle puisse ne pas apparaître immédiatement pour tout le monde.

