Facebook présente des lunettes connectées en collaboration avec Ray-Ban

Le géant des réseaux sociaux Facebook continue d’explorer de nouveaux marchés afin de renforcer sa marque. Par conséquent, ce jeudi a annoncé une lunettes intelligentess en collaboration avec le cabinet Ray Ban. Dans ce cas, ces lunettes permettent à la personne qui les porte d’enregistrer tout ce qui se passe autour d’elle (photographies et vidéos), en plus de répondre aux commandes vocales.

Les lunettes connectées de Facebook et Ray-Ban, sous le nom de “Ray-Ban Stories”, ont un prix de 299 dollars aux États-Unis.

Sous le design classique de la signature Ray-Ban, ces lunettes intelligentes cachent des capacités intelligentes. Deux caméras de cinq mégapixels de chaque côté où une lumière s’allume lors de l’enregistrement des images.

Les images et vidéos prises par les “Ray-Ban Stories” seront envoyées vers une application mobile appelée “Facebook View”, qui doit d’abord être installée sur le téléphone et connectée aux lunettes via Bluetooth. De même, les lunettes intelligentes ont des microphones et un système pour les activer avec des commandes vocales, ainsi que des haut-parleurs pour écouter de la musique tout en les utilisant.