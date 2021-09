Facebook présente les lunettes intelligentes Ray-Ban Stories à partir de 299 $

Facebook s’associe au conglomérat italien de lunettes EssilorLuxottica pour présenter un tout nouveau produit portable. Les Ray-Ban Stories sont les premières lunettes intelligentes de Facebook, et elles sont capables de prendre des photos et des vidéos, ainsi que de jouer de la musique et de répondre aux appels. Vous pouvez acheter des Ray-Ban Stories aujourd’hui à partir de 299 $, les livraisons devant commencer le jeudi 16 septembre.

Ray-Ban Stories : la réponse de Facebook à Snap Spectacles

Facebook a détaillé les lunettes intelligentes dans un communiqué de presse jeudi. Ray-Ban Stories comprend deux caméras de 5 mégapixels qui permettent aux utilisateurs de capturer des images du point de vue de la première personne. En fait, vous pouvez prendre une photo ou capturer jusqu’à 30 secondes de vidéo de deux manières. Les lunettes ont un bouton de capture sur lequel vous pouvez appuyer, mais aussi répondre aux commandes vocales de l’assistant Facebook. Les Ray-Ban Stories ont également des lumières LED câblées pour informer les gens lorsque vous capturez des photos et des vidéos. De cette façon, vous ne pourrez pas capturer subrepticement des images de qui que ce soit.

Les Ray-Ban Stories disposent également de haut-parleurs intégrés et d’un ensemble audio à trois microphones. Facebook utilise la technologie de formation de faisceaux et un algorithme de suppression du bruit de fond pour améliorer la qualité des appels téléphoniques. Facebook veut que ses lunettes rivalisent avec les écouteurs dédiés.

Ray-Ban Stories s’associe également à la nouvelle application Facebook View, qui permet aux utilisateurs de partager du contenu avec des amis et des abonnés. Avec Facebook View (iOS et Android), les propriétaires de Ray-Ban Stories peuvent importer, modifier et partager le contenu capturé avec les lunettes intelligentes. Depuis Facebook View, vous pouvez partager sur Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat, etc.

Facebook a donné aux utilisateurs de nombreuses raisons de se préoccuper de la confidentialité et de la sécurité ces dernières années. En tant que tel, la société fait de son mieux pour devancer toutes les questions que les utilisateurs pourraient avoir sur les lunettes. Voici une citation de la page Facebook dédiée à la confidentialité des Ray-Ban Stories :

Nous n’accéderons pas à vos médias sans votre consentement et nous n’utilisons pas le contenu des photos et vidéos capturées avec Ray-Ban Stories et stockées dans Facebook View pour des publicités personnalisées. Si vous partagez votre contenu multimédia avec une autre application, les conditions de cette application s’appliquent.

Large gamme d’options disponibles au lancement

Au lancement, Facebook propose 20 variantes de style Ray-Ban Stories différentes. Ceux-ci incluent les styles Ray-Ban classiques Wayfarer, Wayfarer Large, Round et Meteor. Facebook propose également cinq couleurs différentes ainsi qu’une variété de verres, y compris des verres correcteurs. Sans surprise, les verres correcteurs augmentent considérablement le prix – les verres unifocaux vous coûteront 210 $ de plus.