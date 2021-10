Facebook présente les prochaines étapes de la connexion numérique lors de sa conférence Connect 2021

Facebook fait de grands pas dans la prochaine génération de connexion numérique, avec un changement de nom d’entreprise signalant son orientation évolutive sur le concept de métaverse en expansion, qui, selon lui, aidera les gens, et Facebook (ou « Meta »), à faire évoluer leurs processus interactifs, dans pratiquement tous les sens.

Ce qui pourrait avoir un impact important sur notre façon de travailler et de jouer – et aujourd’hui, Facebook a présenté quelques-unes de ces fonctionnalités de niveau supérieur lors de sa conférence annuelle Connect AR/VR, y compris de nouveaux outils AR, des options VR avancées et d’autres matériels à plus long terme. projets qui vont devenir au cœur du nouveau modèle Facebook.

Voici un aperçu de certaines des annonces clés.

Maison Horizon

La première étape de Facebook vers la possession du métaverse – même s’il est répété à plusieurs reprises qu’aucune entreprise ne possédera l’espace (nous savons tous que Facebook essaiera de toute façon) – sera de construire la couche conjonctive essentielle qui reliera les gens au sein du domaine numérique. Horizon Home est l’élément clé de Facebook sur ce front, avec la nouvelle plate-forme intégrée à la base de l’expérience Oculus VR.

Comme expliqué par Facebook :

« Bientôt, vous pourrez inviter vos amis à vous rejoindre dans Horizon Home, où vous pourrez passer du temps, regarder des vidéos et jouer ensemble à des jeux et à des applications. »

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les utilisateurs pourront envoyer des messages, passer des appels vidéo ou audio et organiser des rencontres pour des expériences collaboratives dans le domaine numérique. Ce qui s’étendra bientôt encore plus loin avec des fonctionnalités telles que « Lieux », qui permettront aux utilisateurs de « profiter de l’énergie des événements en direct dans le confort de leur foyer », y compris les matchs de la NBA et d’autres sports dans l’espace.

Il s’agit d’un élément clé de la poussée évolutive du métaverse de Facebook, et même si ce n’est peut-être pas la plus sexy ni la plus excitante de ses nouvelles annonces, sans cette couche conjonctive, rien d’autre ne fonctionne.

Nouveaux jeux

Une autre annonce majeure est le développement d’une version VR du classique de Rockstar Games « Grand Theft Auto: San Andreas », offrant une expérience encore plus immersive aux millions de fans de GTA dans le monde.

Il s’agit d’une prochaine étape clé pour la VR, car alors que les ventes de casques VR ont augmenté et que de plus en plus de développeurs se joignent à nous, jusqu’à présent, il n’y a pas eu de titres VR majeurs et convaincants qui ont pu le transformer en une considération plus large et plus courante. . La technologie est une chose, et il y a un attrait là-dedans pour les fans de jeux de niche, mais le véritable élan pour la VR réside dans le fait d’attirer les masses et de faire parler les gens de leurs expériences de VR à plus grande échelle.

GTA en VR le fera presque certainement, et bien qu’il faudra un certain développement – ​​et Facebook n’avait pas encore de captures d’écran ou d’exemples à partager – cela pourrait finir par être ce qui stimule massivement l’adoption de la VR.

Pour le contexte, les jeux GTA se sont vendus cumulativement à plus de 350 millions d’exemplaires dans le monde, le titre GTA le plus récent se vendant à lui seul à 150 millions. C’est une énorme base de fans qui sera très enthousiaste à l’idée de cette expérience de niveau supérieur.

VR pour les entreprises

Facebook développe également de nouveaux outils de réalité virtuelle pour mieux permettre le travail à domicile, en s’appuyant sur le changement WFH.

Facebook annonce qu’il commencera bientôt à tester sa nouvelle plate-forme « Quest for Business », qui permettra aux utilisateurs de se connecter à leurs casques Quest VR avec un compte professionnel, et facilitera les environnements de travail collaboratifs, vous donnant l’impression d’être dans le même espace physique que les collègues tout en travaillant à distance.

Et cela pourrait en fait être encore plus fonctionnel que les bureaux et les espaces physiques, avec la capacité de « transporter votre travail de votre moniteur vers Quest 2 et vice-versa ».

« Aujourd’hui, nous avons annoncé que des services comme Slack, Dropbox, Facebook et Instagram, et bien d’autres, fonctionneront bientôt en VR en tant qu’applications de panneau 2D dans Horizon Home, et vous pourrez les télécharger depuis le Quest Store. »

De telles intégrations offriront des options de travail plus collaboratives, qui pourraient révolutionner les processus de travail à distance et améliorer la productivité et l’engagement.

Développement RA

Facebook a également partagé les détails de ses prochaines initiatives de développement de la RA, y compris de nouveaux programmes de formation pour les créateurs numériques en herbe et une compréhension spatiale avancée de la RA, qui faciliteront de nouvelles formes d’affichage et d’engagement.

Sur le plan de la formation, qui aidera Facebook à créer une gamme plus large d’expériences de réalité augmentée, la société a annoncé une nouvelle application de création de réalité augmentée « Polar », qui aidera les personnes sans expérience préalable dans l’art, la conception ou la programmation à créer des expériences de réalité augmentée.

Facebook lance également un nouveau processus de certification au sein de sa plate-forme Spark AR, qui verra également l’ajout de nouveaux cours de création AR sur Coursera et edX.

Et enfin, Facebook lance une nouvelle initiative de 150 millions de dollars « pour former la prochaine génération de créateurs à créer un contenu éducatif immersif ».

Des éléments comme celui-ci sont essentiels dans l’innovation AR, car ils élargissent le bassin de créativité au-delà des propres équipes de développement de Facebook, ce qui facilitera une gamme beaucoup plus large d’options d’engagement et d’interaction AR à travers ses applications.

Monde et personnes AR

Facebook développe également une capacité AR avancée, avec un suivi du corps pour faciliter des fonctionnalités AR plus immersives et des expériences géo-ancrées « World AR ».

Snap propose déjà des variantes des deux, Facebook jouant un rôle de rattrapage sur ces outils. Mais chacun constituera un élément clé de l’expérience évolutive des lunettes AR de l’entreprise, avec des superpositions numériques qui seront révélées à travers les montures, offrant une gamme de nouvelles options utilitaires et de divertissement.

Sur un autre front, Facebook travaille également avec BMW pour développer des fonctionnalités AR qui pourraient éventuellement aider les conducteurs à naviguer dans leur environnement.

La course à la suprématie de la RA va s’intensifier au cours des prochains mois, et Facebook sera un acteur clé, et il sera intéressant de voir où il peut emmener ses lunettes de RA, alors qu’il va au-delà du modèle initial de Ray Ban Stories.

Le niveau suivant

Les projets AR et VR les plus avancés de Facebook incluent des reconstructions 3D en temps réel de personnes, fournissant des représentations réalistes d’eux-mêmes dans un environnement numérique, et ses travaux en cours sur des bracelets capables de détecter les impulsions nerveuses et de les utiliser comme déclencheur de réponse numérique.

Tous ces éléments joueront un rôle dans la prochaine étape de la connexion numérique, et même si cela peut sembler encore loin, ces dernières avancées arrivent et seront là plus tôt que vous ne le pensez.

Le prochain niveau de connexion numérique aura lieu dans le domaine virtuel, et comme nous l’avons vu avec la popularité croissante des NFT et d’autres projets uniquement numériques, l’enthousiasme pour cette prochaine étape grandit. Et lorsque vous considérez également le temps que les jeunes passent maintenant dans Fortnite, Roblox et d’autres mondes virtuels au milieu de la pandémie, et comment cela influencera leurs comportements interactifs, il n’est pas difficile de voir la prochaine étape évoluer dans la capacité actuelle.

Cela finira par tout changer – et pour les spécialistes du marketing, cela signifiera toutes les nouvelles opportunités d’apprendre, de s’adapter et de se développer au sein de votre approche.