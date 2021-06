Facebook présente une nouvelle API commerciale pour Instagram, WhatsApp et Messenger lors de la conférence F8 Refresh

Facebook a présenté aujourd’hui l’API Messenger pour Instagram, l’API WhatsApp Business, Login Connect with Messenger et plus encore lors de sa conférence des développeurs F8 Refresh.

Pour en revenir à ses racines, Facebook a misé sur une conférence « vrai développeur » en proposant un contenu plus technique orienté vers les développeurs. Mark Zuckerberg a accueilli la communauté tandis que Konstantinos Papamiltiadis, vice-président des partenariats de la plateforme, a dirigé l’événement en tant qu’orateur principal. Voici les principales caractéristiques dévoilées lors de la conférence :

API Facebook Messenger pour Instagram disponible pour tous les développeurs

La nouvelle API Messenger pour Instagram permet aux entreprises d’avoir toutes les communications en un seul endroit. Grâce à cette API, les entreprises peuvent tirer parti des outils et des processus qu’elles ont déjà mis en place pour permettre des conversations plus personnelles et générer efficacement des résultats précieux. Cette API permet d’offrir une expérience client améliorée et de haute qualité.

L’API Messenger pour Instagram sera disponible pour tous les développeurs qui souhaitent commencer à construire sur la plate-forme. Pour les comptes professionnels souhaitant accéder à l’API Messenger pour Instagram, l’accès se déroulera selon une approche progressive.

Connectez-vous avec les clients à l’aide de l’API WhatsApp Business

Facebook a réduit le temps nécessaire aux entreprises pour démarrer sur WhatsApp Business en réduisant le processus d’intégration de quelques semaines à seulement cinq minutes.

Avec la nouvelle API WhatsApp Business, les clients peuvent recevoir des informations supplémentaires sur WhatsApp, car les entreprises pourront insérer plus de types de messages, par exemple, informer les gens lorsqu’un article est de nouveau en stock.

Facebook déploie également de nouvelles fonctionnalités de messagerie, notamment les messages de liste, afin que les utilisateurs puissent faire une sélection dans un menu contenant jusqu’à 10 options, et les boutons Répondre, afin que les utilisateurs puissent faire une sélection rapide d’un simple toucher.

Se connecter Se connecter avec Messenger

Allant plus loin que Facebook Login, la société travaille désormais sur Login Connect with Messenger. Avec cette fonctionnalité, les clients pourront choisir de communiquer avec les entreprises directement à partir du flux de connexion Facebook.

Facebook indique que parmi les participants au test qui ont activé Login Connect, la société a jusqu’à présent vu plus de 70% des utilisateurs opter pour la messagerie.

Grâce à cela, les entreprises peuvent approfondir leur engagement avec les gens par le biais de la messagerie en offrant un service client plus personnalisé et efficace. Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta fermée et sera largement disponible dans les prochains mois.

Qu’est-ce que Facebook a présenté d’autre lors de sa conférence F8 Refresh ?

Facebook a également parlé davantage de Spark AR Studio, son logiciel de création AR qui permet à quiconque de concevoir et de déployer des effets AR sur les applications et les appareils Facebook. Aujourd’hui, la société a présenté en avant-première sa nouvelle API Multipeer :

Pour la première fois, les créateurs pourront créer des effets qui offrent une expérience coordonnée à plusieurs participants à l’appel. Par exemple, les effets peuvent être conçus pour offrir un sentiment d’espace partagé, comme un lieu de rencontre dans l’espace ou autour d’un feu de camp, ou même prendre en charge un gameplay léger.

La société a également annoncé que son framework d’IA PyTorch est désormais le framework par défaut pour créer tous les modèles d’IA et d’apprentissage automatique de Facebook. Introduit en 2016, PyTorch rend non seulement le travail de recherche et d’ingénierie de Facebook plus efficace, mais il leur permet également de partager leur travail en tant que bibliothèques PyTorch open source et d’apprendre des progrès réalisés par les milliers de développeurs PyTorch du monde entier.

Facebook fait également un don de 250 000 $ à Girls in Tech, une organisation mondiale à but non lucratif axée sur la diversité, l’égalité et l’inclusion par le biais de ressources de renforcement des compétences et de recherche d’emploi pour les femmes passionnées par la technologie afin d’accélérer la croissance.

Vous pouvez consulter le keynote et les sessions d’actualisation F8 ici.

