Facebook prévoit 10 000 nouveaux emplois en Europe pour aider à construire son métaverse

Facebook a annoncé son intention de créer jusqu’à 10 000 emplois hautement qualifiés au sein de l’Union européenne (UE) au cours des cinq prochaines années pour aider à construire le « métavers ».

La société a défini le métaverse comme « un ensemble d’espaces virtuels où vous pouvez créer et explorer avec d’autres personnes qui ne sont pas dans le même espace physique que vous » lorsqu’elle a annoncé un investissement initial de 50 millions de dollars dans des programmes et des recherches externes dans le projet. mois.

Ce monde en ligne serait accessible via la réalité virtuelle et augmentée, comme le casque VR sans fil Oculus Quest 2 du réseau social et les lunettes intelligentes Ray-Ban Stories – bien que la construction devrait prendre 10 à 15 ans.

Facebook a déclaré que le métaverse ne serait ni détenu ni exploité par une seule entreprise et que « les Européens le façonneraient dès le début » en recrutant des « ingénieurs hautement spécialisés » pour aider à le construire. La société a cité les avantages de l’UE – tels qu’un grand marché de consommation et des universités de premier ordre, ainsi que les contributions de pays spécifiques comme les investissements de démarrage en Espagne et en Suède devenant une société sans numéraire d’ici 2023 – dans sa décision d’y travailler.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Facebook a déclaré qu’il travaillerait avec les gouvernements de l’UE pour façonner les règles du métavers.

Pendant ce temps, la société fait actuellement face à une action en justice de la FTC qui prétend détenir un monopole sur les médias sociaux en raison d’un comportement anticoncurrentiel. Il apporte également des modifications à une application Instagram pour les enfants après qu’un récent témoignage de dénonciateur a déclaré que l’entreprise privilégiait les bénéfices à la sécurité de ses utilisateurs, en particulier les adolescents.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.