Facebook prévoit de nouvelles fonctionnalités pour aider les adolescents à «faire une pause» avec Instagram

Facebook a connu beaucoup de chaleur ces derniers temps avec des pannes et une surveillance accrue de sa plate-forme à la lumière des récents témoignages de dénonciateurs. Cependant, un responsable de Facebook déclare que l’entreprise a des « projets futurs » pour lutter contre les effets néfastes d’Instagram avec une série de contrôles parentaux et d’invites.

Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales de Facebook, a été pressé dans une interview sur le rôle qu’Instagram a joué dans la santé mentale et l’image corporelle des adolescents. Bien que Clegg reconnaisse qu’une minorité d’utilisateurs soit touchée, il déclare que la société cherche à apporter des modifications pour aider à répondre à ces préoccupations.

Clegg mentionne une autre fonctionnalité dans laquelle le système reconnaîtra qu’un adolescent peut visionner en permanence du contenu pouvant nuire à son bien-être et l’éloigner de ce contenu.

De plus, la société prévoit d’ajouter une invite « faites une pause » qui rappellera aux adolescents de le faire pour limiter le temps passé sur l’application.

Clegg n’entre pas dans les détails de ces fonctionnalités, notant dans l’interview qu’elles font partie des « plans futurs » de l’entreprise. Il dit, cependant, que Facebook a investi 13 milliards de dollars pour s’assurer que ses applications sont sûres pour les consommateurs et dispose déjà de fonctionnalités visant à protéger ses plus jeunes utilisateurs, y compris des invites qui fournissent aux adolescents des ressources sur les troubles de l’alimentation.

Cependant, l’ancien employé de Facebook Francis Haugen a déclaré que l’entreprise avait donné la priorité à ses propres bénéfices sur la sécurité de ses utilisateurs, optimisant son algorithme pour garder les gens sur ses applications plus longtemps.

Les propres recherches de Facebook indiquent que lorsque ces jeunes femmes commencent à consommer ce contenu relatif aux troubles de l’alimentation, elles deviennent de plus en plus déprimées, et cela les incite en fait à utiliser davantage l’application.