Facebook prévoit d’envoyer des codes Instagram 2FA via WhatsApp

Instagram prévoit d’envoyer des codes 2FA sur WhatsApp, selon Alessandro Paluzzi, analyste en fuite et en application. Pour le moment, Instagram autorise uniquement l’authentification à deux facteurs via une application d’authentification, des messages texte, des demandes de connexion et des codes de sauvegarde.

Alors que cette fonctionnalité est encore en développement, le fuyant a pu montrer comment cela allait fonctionner: les utilisateurs doivent activer l’authentification par SMS pour basculer sur WhatsApp en tant que méthode 2FA.

Tout comme l’authentification à deux facteurs fonctionne actuellement, cette fonctionnalité sera facultative et les utilisateurs peuvent décider de ne jamais s’inscrire ou simplement d’utiliser une application d’authentification à la place, ce qui est beaucoup plus sûr.

Avec WhatsApp fonctionnant pour prendre en charge plusieurs appareils, ce serait une excellente alternative de recevoir des codes 2FA pour se connecter à Instagram à partir du Web, même si l’appareil principal de l’utilisateur est éteint.

Comme il est encore en développement, nous ne savons pas quand cela sera disponible pour les utilisateurs iOS et Android.

Actuellement, Instagram travaille également sur une expérience repensée sur le Web avec la possibilité de publier des photos et des vidéos via son site Web. Comme l’a également révélé Alessandro Paluzzi, la mise à jour amène le créateur de publication à la version Web d’Instagram – qui n’était auparavant disponible que sur le site Web mobile d’Instagram en plus de l’application officielle.

Paluzzi a réussi à activer la nouvelle option sur son profil via des méthodes non divulguées, et il a partagé quelques images sur Twitter de la façon dont le créateur de publication d’Instagram fonctionnera sur le Web. L’interface a été peaufinée avec un aperçu du contenu à côté des options de publication. Les utilisateurs trouveront également des options pour recadrer l’image, appliquer des filtres (les mêmes que dans l’application) et définir une description.

Officiellement, Instagram déploie également la possibilité d’ajouter des pronoms au profil de l’utilisateur, comme vous pouvez le voir ici.

