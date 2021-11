Facebook propose aux créateurs d’inciter les créateurs à contourner les frais de l’App Store

Dans le dernier mouvement pour contourner la commission de 30 % d’Apple sur l’App Store, Facebook lance des liens Web personnalisés pour que les créateurs acceptent les paiements avec « Facebook Pay ». Dans l’état actuel des choses, il semble que la manœuvre soit autorisée via une zone grise des règles de l’App Store et Facebook offre même des bonus aux créateurs qui utilisent la nouvelle option pour le trimestre de vacances.

Facebook et Apple se sont affrontés depuis des années et l’une des récentes échauffourées concerne les frais payés à Apple lorsque les créateurs vendent des événements en ligne, des abonnements et plus encore via Facebook.

Lorsque la pandémie a commencé, Facebook s’est engagé à éliminer les frais de commission jusqu’en 2024 pour les créateurs. Alors qu’Apple avait initialement déclaré qu’il ne rejoindrait pas Facebook dans ce domaine, il a fusionné, mais pas aussi longtemps que Facebook l’espérait.

Le dernier mouvement de Facebook dans cette bataille a été présenté dans un article de blog aujourd’hui (via The Verge):

Gardez ce que vous gagnez Plus tôt cette année, dans le cadre de notre engagement à soutenir les créateurs, nous avons annoncé que Facebook ne percevrait aucun frais des créateurs sur les achats d’abonnements jusqu’en 2023, au plus tôt. Les créateurs, cependant, doivent toujours renoncer à 15 à 30% de leurs revenus à des entreprises comme Apple chaque fois que les gens achètent des abonnements dans l’application Facebook sur des appareils mobiles. Pour les paiements récurrents comme les abonnements, cela s’additionne rapidement puisque ces frais sont payés chaque mois.

La nouvelle faille que Facebook offre aux créateurs est des liens personnalisés permettant aux clients de finaliser leur achat d’abonnement avec « Facebook Pay ».

À partir d’aujourd’hui, nous offrons aux créateurs la possibilité de diriger les gens vers un site Web pour terminer leur achat d’abonnement à l’aide de Facebook Pay. Lorsque les gens achètent des abonnements sur ce site Web sur le Web ou sur mobile, les créateurs pourront conserver 100 % de l’argent qu’ils gagnent, hors taxes. Les créateurs peuvent trouver leur lien promotionnel personnalisé dans Creator Studio, qu’ils peuvent partager avec leur public, y compris par e-mail ou par SMS.

Facebook promeut l’approche comme un moyen de « posséder la relation avec vos abonnés » et incite même les créateurs à utiliser les liens avec des bonus allant de 5 $ à 20 $ pour chaque nouvel abonné qui se joint via un lien personnalisé jusqu’à la fin de 2021 (bonus maximum de 10 000 $.)

Comme avant, Facebook a partagé un résumé des revenus montrant les frais que les créateurs peuvent éviter avec la stratégie :

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a partagé ce qui suit sur la nouvelle façon d’éviter les frais de l’App Store :

Alors que nous construisons pour le métavers, nous nous concentrons sur la création d’opportunités pour les créateurs de gagner de l’argent grâce à leur travail. Les frais de 30% qu’Apple prend sur les transactions rendent cela plus difficile, nous mettons donc à jour notre produit d’abonnement afin que les créateurs puissent désormais gagner plus. Plus de détails dans les commentaires ci-dessous

Comme détaillé par The Verge, voici comment fonctionne l’approche (pour l’instant en tout cas):

Facebook opère dans une zone grise selon les règles d’Apple pour l’App Store, bien qu’un porte-parole ait déclaré que le réseau social pense que son approche a toujours été autorisée sur iOS. L’App Store interdit actuellement aux applications iOS d’offrir des options de paiement alternatives pour l’achat de biens numériques, mais dans ce cas, c’est le créateur, et non Facebook, le développeur de l’application, qui enverra aux gens pour payer un abonnement sur le Web. Le porte-parole de Facebook a confirmé que le réseau social ne supprime pas la possibilité pour les utilisateurs de s’inscrire à un abonnement de créateur à l’aide du système de paiement natif d’Apple.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :