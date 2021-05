Facebook protège les gauchistes qui promeuvent la violence et continue d’interdire Trump ⋆ .

Facebook peut poursuivre son interdiction de l’ancien président Donald Trump, mais la société a ignoré les éminents gauchistes de sa plate-forme qui ont appelé à la violence et aux troubles.

Le conseil de surveillance de Facebook a renvoyé la suspension de Trump à Facebook et a donné à l’entreprise six mois pour revoir l’interdiction. Entre-temps, plusieurs influenceurs politiques de gauche ont enfreint les règles de Facebook ou appelé à des troubles au cours des dernières années, mais sont restés actifs sur la plate-forme. Le leader de la Nation of Islam Louis Farrakhan, l’activiste antisémite Linda Sarsour et la représentante d’extrême gauche Maxine Waters (D-CA) maintiennent tous une présence sur la plate-forme. Facebook a choisi de manière sélective qui interdire lors de ses décisions.

Les médias ont l’habitude d’ignorer la violence politique à gauche, mais la rhétorique a des conséquences. Un homme armé de gauche a ouvert le feu sur des membres républicains du Congrès pratiquant le baseball à Alexandria, en Virginie, en 2017. Quatre personnes ont été touchées et le représentant Steve Scalise (R-LA) a subi plusieurs interventions chirurgicales en conséquence.

Les émeutiers de Black Lives Matter et d’Antifa ont fait des ravages dans les villes américaines l’été dernier sous les applaudissements des célébrités. Cependant, Facebook a ignoré les propos incitatifs des libéraux, la violence de gauche devenant de plus en plus un problème au cours de la dernière décennie.

La décision de Facebook d’interdire Trump et la décision du Conseil de surveillance de maintenir l’interdiction étaient remplies d’hypocrisie. Les extrémistes de gauche se sont révoltés et ont provoqué des violences ces dernières années, mais Facebook semble ne tenir personne de gauche responsable comme il tenait Trump. Ces quatre influenceurs politiques de gauche se sont démarqués comme l’un des pires exemples d’hypocrisie de Facebook:

1) Facebook permet à Louis Farrakhan de maintenir une présence sur la plateforme

La page Facebook de Nation of Islam compte plus de 80 000 abonnés et a fait la promotion du contenu du chef de l’organisation, Louis Farrakhan. La page a publié du contenu disant aux gens de ne pas se faire vacciner contre le COVID-19.

Une image publiée le 4 mai indiquait: «Ne les laissez pas vous vacciner! Nous ne joindrons pas vos efforts pour nous détruire. L’image comprenait un lien qui dirigeait les lecteurs vers la page de vaccination de Nation of Islam sur son site Web où Farrakhan est cité comme disant: «Vous vous souvenez du vaccin qu’ils nous ont donné pour la polio qui était le cancer lui-même? Donc, Comment diable pourriez-vous leur faire confiance avec un vaccin après avoir su ce qu’ils ont fait et qu’ils sont capables de le refaire à un niveau de plus en plus large? C’est la politique du gouvernement de réduire la population de la Terre de deux à trois milliards de personnes. »

Facebook a permis à la page et à la publication de rester actives. En revanche, la plateforme a censuré et supprimé les messages sur le COVID-19 de l’ancien président Donald Trump en 2020.

2) La représentante Maxine Waters appelle les manifestants à «devenir plus confrontés»

La représentante Maxine Waters (D-CA) a l’habitude de faire des remarques incendiaires, mais elle a appelé les Américains à «devenir plus conflictuels» en avril. Elle a fait sa remarque en réponse au procès George Floyd où l’ancien policier Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre. «Nous devons rester dans la rue», a déclaré Waters dans sa remarque aux manifestants. «Et nous devons devenir plus actifs. Nous devons devenir plus conflictuels. Nous devons nous assurer qu’ils savent que nous sommes sérieux. »

En 2018, la députée a appelé les libéraux à affronter les membres du cabinet du président Donald Trump de l’époque: «Pour ces membres de son cabinet qui restent et tentent de le défendre, ils ne pourront pas aller au restaurant. Ils ne pourront pas s’arrêter à une station-service. Ils ne pourront pas faire leurs achats dans un grand magasin. Les gens vont se retourner contre eux. Ils vont protester. Ils vont absolument les harceler jusqu’à ce qu’ils décident de dire au président: «Non, je ne peux pas rester avec vous. C’est faux. C’est inadmissible. Nous ne pouvons pas continuer à faire ça aux enfants. ”

Malgré ses commentaires controversés au fil des ans, Facebook a continué à permettre à Waters de maintenir une présence sur sa plateforme.

3) La représentante Ayanna Pressley appelle à «l’agitation dans les rues»

Des militants d’extrême gauche ont élu avec succès plusieurs membres du Congrès partageant les mêmes idées alors que l’ancien président Donald Trump était en fonction. L’une des militantes les plus extrémistes élues lors des élections de mi-mandat de 2018 était la représentante Ayanna Pressley (D-MA). Elle occupe une position de premier plan en tant que membre de la «brigade» d’extrême gauche avec la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY).

En août 2020, Pressley a ouvertement appelé les militants d’extrême gauche à porter leurs problèmes dans la rue à une époque où des émeutes s’étaient produites tout au long de l’été. Elle a dit: «Tenez-les responsables. Passez les appels téléphoniques, envoyez les e-mails, présentez-vous. Vous savez, il doit y avoir des troubles dans les rues tant qu’il y aura des troubles dans nos vies. [Emphasis added.]

Facebook n’a pas tenu Pressley pour responsable de ses déclarations au cours d’un été lorsque des émeutiers ont terrorisé les villes américaines. Les émeutiers ont incendié et vandalisé des bâtiments. Des gens sont morts dans les émeutes d’extrême gauche qui ont eu lieu. Même des policiers auraient été abattus. Mais le compte de Pressley est resté actif sur Facebook.

4) Facebook accorde un laissez-passer gratuit à la militante antisémite Linda Sarsour

La militante antisémite Linda Sarsour a une longue histoire de commentaires dégoûtants envers les personnes qui ne sont pas d’accord avec elle et qui ont fréquemment attaqué les Juifs. Son influence a semblé grandir après l’élection de l’ancien président Donald Trump. Elle a été membre inaugurale du conseil d’administration de l’organisation d’extrême gauche Marche des femmes jusqu’en 2019. Et en 2015, Sarsour aurait pris la parole lors d’un événement appelé «Justice ou autre» organisé par le leader de Nation of Islam, Louis Farrakhan.

Après l’élection de Trump, Sarsour a dirigé sa colère contre l’ancien président et son administration. En 2017, elle a déclaré: «J’espère que nous, lorsque nous nous dressons contre ceux qui oppriment nos communautés, qu’Allah accepte de nous que comme une forme de djihad. Que nous luttons contre les tyrans et les dirigeants non seulement à l’étranger au Moyen-Orient ou à l’autre bout du monde, mais ici dans ces États-Unis d’Amérique où vous avez des fascistes, des suprémacistes blancs et des islamophobes régnant à la Maison Blanche. [Emphasis added.] Merriam-Webster a décrit le «jihad» comme «une guerre sainte menée au nom de l’islam comme un devoir religieux».

Malgré son appel au «jihad» contre Trump et son administration, Facebook ne semblait avoir aucun problème à donner à Sarsour une plate-forme pour exprimer ses opinions.

