Facebook publie de nouvelles informations sur les impacts continus de la pandémie sur les PME

Facebook a publié la dernière version de son rapport sur l’état des petites entreprises, qui mesure les impacts continus de la pandémie sur les PME et comment le déploiement du vaccin se reflète dans les chiffres des ventes, l’emploi, etc.

Le rapport intègre les réponses directes de plus de 35 189 dirigeants de petites entreprises du monde entier, dont 10 262 dirigeants d’entreprise des États-Unis, la période d’enquête la plus récente allant du 19 juillet au 7 août.

Et compte tenu des impacts des PME sur l’économie au sens large, il s’agit d’une impulsion cruciale pour savoir où se situe le sentiment des entreprises et ce à quoi vous pouvez vous attendre pour l’avenir. Vous pouvez télécharger le rapport complet de 61 pages ici, mais dans cet article, nous examinerons certains des points clés.

Tout d’abord, Facebook note que les taux de fermeture des PME ont chuté au cours de la dernière période d’enquête, ce qui, selon lui, est un indicateur de la reprise en cours, alors que le déploiement du vaccin se poursuit et que nous envisageons une résurgence post-pandémique.

Selon Facebook :

« Environ 18 % des PME ont déclaré qu’elles n’étaient pas opérationnelles ou ne se livraient à aucune activité génératrice de revenus au moment de l’enquête. Cela représente une baisse de 12 points de pourcentage depuis mai 2020. »

Mais encore une fois, cela a du sens. Les entreprises qui ont été forcées de fermer définitivement au cours des périodes précédentes ne ferment plus, donc à un moment donné, même si les choses ne s’améliorent pas beaucoup, les taux de fermeture eux-mêmes s’amélioreront, simplement parce qu’il y aura moins d’entreprises à réellement proche.

Cela se reflète également dans les chiffres des ventes, la majorité des PME signalant des performances globales de vente pires par rapport à juillet 2020 – donc en général, même celles qui ont pu rester ouvertes ne voient pas encore de fortes ventes.

Là encore, environ 28% des entreprises opérationnelles ont déclaré des ventes plus élevées par rapport à la même période l’année dernière, les entreprises européennes et nord-américaines, en particulier, connaissant une résurgence.

Cela indique une reprise significative dans ces régions, qui résulte d’une adoption plus large des vaccins et de la réouverture d’un plus grand nombre de régions.

Pour la plupart des pays, la course est maintenant lancée pour atteindre plus de 80% de taux de vaccination et réduire les impacts du virus, au lieu de le contenir complètement. La surcharge du système de santé avec des patients COVID a toujours été la principale préoccupation, et il semble que de plus en plus de pays se rendent compte du fait que le virus va exister et qu’il va se propager. Il s’agit alors de limiter ses impacts, ce qui, à des taux de vaccination plus élevés, peut permettre une réouverture à une échelle progressivement élargie.

Le rapport examine également les impacts continus sur les entreprises appartenant à des femmes et à des minorités en particulier, qui ont été plus fortement touchées par la pandémie.

Il y a aussi la perspective du marketing numérique, les recherches montrant que de plus en plus d’entreprises utilisent désormais des outils numériques, en particulier pour la publicité.

Ce que vous pouvez vous attendre à voir augmenter encore plus à l’approche de la période des fêtes, et de plus en plus d’entreprises voient l’opportunité d’accroître leur portée auprès des acheteurs enthousiastes et de plus en plus libres. Cela pourrait également augmenter la concurrence pour les espaces publicitaires sociaux et faire grimper les prix des enchères, ce qui mérite d’être pris en compte dans votre planification.

A noter également :

« Environ 69 % des PME ont déclaré que l’utilisation d’outils numériques a eu au moins un impact positif sur leurs opérations commerciales, comme une augmentation des ventes ou de la clientèle. »

Les outils numériques offrent plus d’avantages à un plus grand nombre d’entreprises, ce qui entraînera probablement une adoption accrue des outils numériques à l’approche de la période de reprise et une résurgence de l’activité économique au sens large.

Il y a beaucoup plus d’informations dans le rapport complet de Facebook, que vous pouvez télécharger ici, qui pourraient vous fournir des informations précieuses pour vous aider à maximiser vos efforts de marketing.