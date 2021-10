Facebook publie des résultats stables au troisième trimestre, avec plus d’utilisateurs et des revenus stables, malgré les impacts de l’ATT

La dynamique globale de croissance des utilisateurs de Facebook ralentit, mais il a continué à ajouter des millions d’utilisateurs actifs supplémentaires au troisième trimestre, tandis que ses revenus sont restés stables, stimulés par les ventes d’unités de réalité virtuelle et de ses lunettes intelligentes Ray Ban.

Que les choses resteront ainsi à la lumière des dernières fuites de Facebook est une autre question – voici un aperçu des derniers chiffres du rapport Facebook Q3 2021.

Tout d’abord, sur les utilisateurs – Facebook a ajouté 22 millions d’actifs quotidiens supplémentaires pour atteindre 1,93 milliard de DAU, se rapprochant du cap des 2 milliards d’utilisateurs quotidiens.

Comme vous pouvez le voir ici, Facebook a connu la croissance d’utilisateurs la plus importante dans la région Asie-Pacifique, où ses progrès constants en Inde et en Indonésie contribuent à augmenter son nombre, tandis qu’il a également ajouté un million d’actifs quotidiens aux États-Unis et au Canada, après être resté stagnante au cours des trois trimestres précédents.

C’est un signe faible mais positif, en particulier compte tenu des informations internes les plus récentes de l’entreprise, qui suggèrent que la plate-forme a du mal à ajouter plus d’utilisateurs, en particulier dans les tranches d’âge les plus jeunes. Bien sûr, les données du graphique ci-dessus ne sont pas ventilées par âge, mais toute croissance est un bonus.

En termes d’utilisateurs mensuels, Facebook compte désormais 2,91 milliards sur Facebook, soit une augmentation de 6 % en glissement annuel.

Il serait toutefois préoccupant que Facebook perde des utilisateurs dans la catégorie « Reste du monde », qui a longtemps été un moteur de croissance clé pour l’application. Il a gagné des actifs quotidiens dans le même sens, mais sa dynamique de croissance globale ralentit clairement à mesure qu’il se rapproche du seuil de 3 milliards de MAU.

Ce qu’il est déjà techniquement franchi, si l’on considère sa « famille d’applications » – c’est-à-dire les utilisateurs combinés de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp – qui atteint désormais 3,58 milliards par mois et 2,81 milliards par jour.

Cela signifie qu’il y a près d’un milliard de personnes qui utilisent Instagram, Messenger et/ou WhatsApp qui n’utilisent pas également Facebook. Ce qui ne donne pas une image claire du nombre d’utilisateurs de chaque application, en particulier, bien que la majorité dans ce segment, vous supposeriez, serait des utilisateurs de WhatsApp, qui dessert actuellement 2 milliards d’actifs mensuels à part entière.

Malgré les nombreuses controverses et inquiétudes, Facebook continue de croître, et si l’on considère également que la population mondiale est actuellement de 7,9 milliards et que les applications de Facebook sont interdites en Chine, qui compte 1,4 milliard de citoyens, la portée de l’entreprise est vraiment incroyable. C’est pourquoi Facebook est si influent, et pourquoi les enquêteurs ont raison d’examiner plus en détail comment il peut être utilisé pour faciliter la propagation de mouvements nuisibles, et ce qui peut être fait pour y remédier.

Du côté des revenus, Facebook a rapporté 29 milliards de dollars pour le trimestre, presque exactement le même que la période précédente.

Comme toutes les plateformes sociales, la croissance publicitaire de Facebook a été affectée par la mise à jour ATT d’Apple, qui a réduit la quantité de données dont Facebook dispose pour suivre et cibler les publicités. Quelle sera l’importance de cet impact, en cours, Facebook s’efforce toujours d’évaluer, mais il met en œuvre de nouveaux correctifs et solutions de contournement pour fournir davantage de solutions de mesure aux partenaires publicitaires.

La majorité des revenus de Facebook, bien sûr, provient toujours des utilisateurs nord-américains, ce qui indique également des opportunités croissantes dans d’autres régions.

Comme vous pouvez le voir ici, les bénéfices de Facebook aux États-Unis sont bien supérieurs à ceux d’autres marchés, ce qui est de bon augure pour son potentiel de croissance continu alors qu’il travaille à développer ses systèmes et à stimuler l’adoption dans ces régions.

Il convient également de noter la croissance de Facebook dans son graphique « Autres revenus ».

Les flux « Autres revenus » de Facebook incluent la réalité virtuelle et ses nouvelles lunettes intelligentes Ray Ban, et les chiffres ici montrent que l’adoption de ces nouvelles offres de matériel est en hausse.

Ce sur quoi nous aurons plus de données, en particulier, à l’avenir, Facebook annonçant également son intention de répertorier ses revenus Facebook Reality Labs en tant qu’élément distinct de ses rapports à l’avenir.

«Comme nous en avons discuté, nous consacrons des ressources importantes à nos produits et services de réalité augmentée et virtuelle, qui constituent une partie importante de notre travail pour développer la prochaine génération d’expériences sociales en ligne. Les nouvelles informations sectorielles fourniront des informations supplémentaires sur la performance de FRL et les investissements que nous réalisons. »

Cela fournira plus de contexte sur la façon dont les nouveaux paris technologiques de Facebook se portent, et à mesure qu’elle deviendra une « entreprise métaverse », ces informations fourniront des éléments clés sur l’évolution de l’entreprise et le type de croissance qu’elle connaît. dans ces domaines.

C’est un bilan assez stable de The Social Network, avec quelques signes positifs, mais aussi une certaine stagnation dans certains domaines qui peuvent soulever des inquiétudes. Facebook est également confronté à une série de mauvaises presses et à des enquêtes probables, à la suite de la récente publication de documents de recherche internes, ce qui pourrait avoir un impact majeur sur ses plans futurs. Mais pour le moment, Facebook travaille toujours vers l’avenir, avec de nouveaux projets de pipeline de connectivité, des outils avancés de réalité augmentée et virtuelle et des plans pour faciliter la prochaine étape de la connexion numérique.

Que ce soit une bonne chose ou non dépendra probablement de la façon dont vous afficherez les rapports des fichiers Facebook, et il est bien sûr possible que la couverture négative continue finira par ralentir les inscriptions de nouveaux utilisateurs.

Mais pour le moment, sur la base de ces chiffres, les affaires continuent pour le géant social de Zuckerberg, qui continue de croître et d’étendre son influence.