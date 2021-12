Facebook publie un nouveau guide d’optimisation du marché pour les fêtes

Alors que la saison des achats bat son plein, Facebook a publié un nouveau guide de 18 pages pour optimiser vos annonces Facebook Marketplace, afin de maximiser la portée, l’intérêt et, idéalement, les ventes lors de la dernière poussée de l’année.

Et bien que le guide se concentre sur Marketplace, de nombreuses notes et statistiques se rapportent aux tendances plus larges du commerce électronique. Vous pouvez télécharger le guide complet ici, mais dans cet article, nous examinerons certains des éléments clés.

Tout d’abord, Facebook partage quelques statistiques de consommation clés pour la période des fêtes et les tendances spécifiques qu’il observe sur Marketplace.

Il y a aussi ce graphique utile des éléments clés que les consommateurs prennent en compte dans leur parcours d’achat :

Je veux dire, les couleurs et l’ordre aléatoire des barres sont un peu déroutants, mais cela peut fournir des indications sur ce sur quoi vous devriez vous concentrer dans la cartographie de votre parcours client.

Il existe également des données sur ce que les utilisateurs recherchent en ligne, en termes d’idées cadeaux :

Et les dates clés à retenir dans votre planning :

Notez la note du calculateur d’expédition UPS en bas – le guide comprend également des liens vers diverses dates et heures de fournisseur d’expédition au cours de la période.

Facebook partage ensuite des explications plus détaillées sur des notes spécifiques sur l’optimisation de vos annonces Marketplace, y compris la planification des stocks, les stratégies de tarification et les notes sur les meilleures pratiques.

C’est un guide pratique qui, comme indiqué, a probablement plus de valeur que les listes de Marketplace. En effet, bon nombre de ces tendances indiqueraient des recherches et des préférences plus larges en matière de commerce électronique, ce qui pourrait vous guider dans votre approche.

C’est gratuit dans tous les cas et ça vaut le coup d’oeil.

Vous pouvez télécharger le « Guide des fêtes pour les vendeurs de Facebook Marketplace » ici.