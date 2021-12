Facebook publie un nouveau guide sur le marketing d’influence et ses avantages croissants

Avec l’essor du commerce électronique, le marketing d’influence génère également une meilleure réponse, qui est également liée à l’évolution du paysage du contenu et permet à votre message de marque de se démarquer dans les flux sociaux très fréquentés.

Générer de la traction sur TikTok, par exemple, nécessite une approche dédiée à la plate-forme, car la réutilisation des publicités d’autres réseaux ne fonctionne tout simplement pas dans le flux TikTok. Pour cela, vous devez vraiment comprendre l’application, et pour de nombreuses marques, travailler avec des influenceurs est un moyen plus rapide et plus efficace d’améliorer leur message.

Mais quelle est l’efficacité réelle du marketing d’influence et quelles sont les principales tendances d’influence notables ?

C’est ce que Facebook a cherché à découvrir avec sa dernière étude, pour laquelle il a analysé 12 campagnes dans la région APAC, dans 5 secteurs verticaux différents, afin de mieux comprendre les résultats que le marketing d’influence génère pour les marques.

L’aperçu de 14 pages de Facebook fournit une gamme de notes et de statistiques clés sur le marketing d’influence. Vous pouvez télécharger le guide complet ici, mais dans cet article, nous examinerons certains des points saillants.

Tout d’abord, Facebook met en évidence la croissance massive du marketing d’influence, qui devrait atteindre 13,8 milliards de dollars de dépenses en 2021.

De plus, la manière dont les influenceurs sont utilisés évolue :

« L’industrie du marketing d’influence ne montre aucun signe d’arrêt. En fait, les micro-influenceurs – les créateurs de contenu avec moins de 25 000 abonnés – obtiennent de meilleurs résultats que les macro-influenceurs. Leur attrait est enraciné dans leurs capacités à créer un contenu pertinent qui met en valeur leurs connaissances et transmet les passions qu’ils partagent avec leur public très engagé.

Ainsi, alors que faire équipe avec une célébrité majeure aura certainement des avantages en termes de portée et de notoriété, les petits créateurs peuvent également générer des résultats solides en raison de leur lien plus intime avec la communauté, ce qui ajoute plus de poids à leur approbation.

Dans son étude plus large, sur 12 campagnes, Facebook a constaté que le marketing d’influence a certainement amélioré la réponse, avec de fortes augmentations des intentions d’achat et des conversions.

Bien sûr, 12 études ne sont pas entièrement indicatives, et beaucoup se résume à l’exécution, que Facebook approfondit également dans la seconde moitié du rapport.

En plus d’une gamme de recommandations comme celle-ci, Facebook présente également des études de cas et des notes spécifiques qui pourraient vous aider à obtenir de meilleurs résultats avec vos promotions d’influence.

C’est un guide intéressant, avec quelques indications précieuses – et avec le marketing d’influence à la hausse, il vaut la peine de mieux comprendre les fondamentaux et les pratiques clés, en vue de booster vos campagnes.

Vous pouvez télécharger le rapport complet de recherche sur le marketing d’influence de Facebook ici.