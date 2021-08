Facebook ramène les appels vocaux et vidéo à l’application principale après les avoir déplacés vers Messenger

Facebook rajoute des fonctionnalités d’appels vocaux et vidéo à sa principale application Facebook après avoir déplacé les fonctionnalités vers Messenger en 2014, rapporte Bloomberg.



Les utilisateurs de certains pays, dont les États-Unis, peuvent désormais passer des appels vocaux ou vidéo directement depuis l’application Facebook. Pour l’instant, Facebook teste la fonctionnalité, qui vise à réduire le nombre de fois que les utilisateurs de Facebook doivent passer à l’application Messenger.

Messenger et Facebook étaient auparavant une seule application, mais en 2014, Facebook les a divisés en applications distinctes et a supprimé la fonctionnalité Messenger de Facebook. Les clients ont été obligés de télécharger l’application Messenger pour envoyer des messages privés à d’autres utilisateurs de Facebook ou pour passer des appels téléphoniques en utilisant la plate-forme Facebook.

Facebook a également testé l’ajout d’une version limitée de la boîte de réception Messenger à l’application Facebook principale, élargissant encore ce qui peut être fait sans avoir à passer à Messenger.

Connor Hayes, directeur de la gestion des produits chez Messenger, a déclaré que Facebook commençait à considérer Messenger comme un service plutôt que comme une application autonome. “Vous allez commencer à en voir un peu plus avec le temps”, a déclaré Hayes à Bloomberg. Il a déclaré que Messenger est le “tissu conjonctif” permettant aux gens de communiquer, quel que soit le service qu’ils utilisent. Facebook pense qu’une infrastructure de messagerie unifiée gardera ses utilisateurs engagés dans l’écosystème Facebook plutôt que d’utiliser des services alternatifs comme iMessage.

Facebook a combiné la messagerie entre Instagram et Messenger l’année dernière, une fonctionnalité que la société prévoit également d’apporter à WhatsApp. Des intégrations approfondies pourraient rendre plus difficile la séparation des applications Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp si Facebook perdait le procès antitrust auquel il était confronté. La FTC américaine a accusé Facebook de monopole sur les réseaux sociaux et a demandé à la société de se départir d’Instagram et de WhatsApp pour renforcer la concurrence.