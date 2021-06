Facebook remporte le premier procès antitrust : les preuves sont insuffisantes | La technologie

Bonne nouvelle pour Facebook : un juge a rejeté les poursuites intentées par l’entreprise pour des pratiques monopolistiques présumées.

Des controverses entourent Facebook presque depuis le jour où le réseau social est apparu, mais ces dernières années, il a été confronté à de très graves. Il a été possible de voir tout ce que Cambridge Analytica et l’influence de la société impliquaient dans diverses controverses électorales, mais il existe un autre plan d’une importance vitale : pratiques possibles monopolistique.

Depuis la fin de l’année dernière, la confrontation judiciaire menée par la FTC (Federal Trade Commission) et 48 États contre Facebook pour abus de position sur le marché. Des accusations que l’entreprise a toujours niées et qu’un juge du district de Washington a désormais qualifiées de mal fondées ou de « juridiquement insuffisantes ».

Dans le cas de la FTC, le motif de la décision se trouve dans le manque de preuves pour justifier le procès contre Facebook. Bien que le dossier ne soit pas clos : il donne un délai de 30 jours pour reformuler et soumettre plus de preuves pour étayer l’accusation. Pour le moment, nous ne savons pas quelles seront les mesures qui seront prises.

Concernant la demande formulée par les nombreux États du pays, le juge a également l’a rejetée au motif qu’elle a attendu trop longtemps pour la présenter.

Parmi les mesures demandées figurait la diviser Facebook en sociétés distinctes et que le réseau social qui donne son nom à l’entreprise et Instagram ne partageaient pas d’entreprise, selon The Verge. Pour le moment, il ne sera pas obligé de faire des changements, bien qu’avec le temps, les fronts se multiplient.

Il ne s’agit pas seulement d’essayer de limiter le pouvoir de Facebook et d’autres entreprises technologiques aux États-Unis, l’Union européenne et plusieurs de ses pays légifèrent de contrôler autant que possible leur influence croissante et certaines des pratiques fiscales qu’ils utilisent. Mais ils sont aussi confrontés à une activité commune dans le secteur : absorber toute entreprise qui peut être concurrente.

Pour le moment, Facebook a réussi à remporter un premier combat, mais la guerre est loin d’être finie et il continuera de se heurter à différents fronts judiciaires. On verra la suite.