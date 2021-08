Facebook retardera le retour des officiers américains jusqu’en 2022 en raison de cas de COVID-19

in

Facebook devrait retarder son retour au bureau aux États-Unis jusqu’en 2022, a rapporté Bloomberg News. Cela survient dans un contexte d’inquiétude croissante concernant l’augmentation des cas de COVID-19.

Facebook avait initialement prévu que ses bureaux aux États-Unis soient à 50 % de leur capacité en septembre et pleins d’ici octobre. Cependant, dans un communiqué jeudi, la porte-parole de l’entreprise, Tracy Clayton, a déclaré :

Compte tenu des données de santé récentes montrant une augmentation des cas de Covid sur la base de la variante delta, nos équipes aux États-Unis ne seront pas obligées de retourner au bureau avant janvier 2022. Nous nous attendons à ce que ce soit le cas pour certains pays en dehors des États-Unis, car bien. Nous continuons de surveiller la situation et de travailler avec des experts pour nous assurer que nos plans de retour au bureau donnent la priorité à la sécurité de tous.

Apple, avait également prévu que le personnel soit de retour au bureau à partir de septembre. Cependant, cela a changé et nous sommes maintenant au plus tôt en octobre. La décision de Facebook peut ajouter à la pression du personnel qui souhaite des modalités de travail à domicile plus flexibles, voire permanentes.