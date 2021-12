Facebook retire la marque Oculus | Initié aux jeux PC

Le géant des médias sociaux Facebook – désolé, Meta – rebaptise son entreprise de réalité virtuelle Oculus.

Comme repéré par PC Gamer, la décision a été annoncée en même temps que le changement de marque Meta de Facebook en octobre, le vice-président AR et VR de l’entreprise, Andrew Bosworth, déclarant dans un article sur la plate-forme qu’il s’éloignait du nom Oculus. L’Oculus Quest sera rebaptisé Meta Quest, tandis que l’application Oculus deviendra – vous l’aurez deviné – l’application Meta Quest à l’avenir.

Facebook Reality Labs – anciennement Oculus Research – est également rebaptisé Reality Labs.

« Nous rapprochons nos marques et nos produits de Meta, qui regroupe tous nos produits et services », a écrit Bosworth.

« Lorsque les gens achètent nos produits, nous voulons qu’ils comprennent clairement que tous ces appareils proviennent de Meta et évoluent jusqu’à notre vision du métaverse. C’est pourquoi nous faisons évoluer notre marque à travers nos gammes actuelles de matériel sur le marché, ainsi que pour tous les futurs produits, afin d’apporter plus de cohérence dans l’ensemble du portefeuille et plus de transparence pour les consommateurs. »

Il a poursuivi : Nous avons tous un attachement fort à la marque Oculus, et ce fut une décision très difficile à prendre. Pendant que nous changeons la marque du matériel, Oculus continuera à être au cœur de notre ADN et vivra dans des choses comme les logiciels et les outils de développement. »

Tout cela survient un peu plus d’un an depuis que Facebook a déclaré que la marque Oculus n’allait nulle part après le changement de marque en Facebook Reality Labs.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72706/facebook-retires-oculus-branding/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));