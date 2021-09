Facebook retire la vidéo du projet Veritas mettant en vedette le personnel du HHS dénonçant le vaccin COVID-19 – RedState ⋆ .

Dimanche, Project Veritas a publié une vidéo d’infiltration explosive mettant en vedette des médecins et des infirmières de la santé et des services sociaux discutant de leurs doutes sur le vaccin et sur la façon dont il pourrait potentiellement causer plus de mal que de bien. Les mêmes vidéos ont été partagées sur le compte du fondateur de Project Veritas, James O’Keefe. Peu de temps après, Facebook et Instagram ont retiré les vidéos du compte d’O’Keefe.

Le chef d’état-major du projet Veritas, Eric Spracklen, a posté sur Twitter que la raison de la suppression des vidéos du compte d’O’Keefe était que cela “pourrait contribuer à des dommages physiques”.

RUPTURE: Facebook et Instagram ont supprimé la PARTIE 1 de notre série #CovidVaxExposed affirmant qu'elle "va à l'encontre des normes communautaires sur la désinformation qui pourrait causer des dommages physiques"

La façon dont cela pourrait causer des dommages physiques n’a pas été expliquée par Facebook.

Le fait que le compte d’O’Keefe ait été signalé et que la vidéo ait été supprimée de sa page ajoute à la confusion, mais la vidéo reste toujours sur les pages Facebook et Instagram de Project Veritas. Un membre du personnel de Project Veritas a déclaré à RedState que bien que les vidéos aient augmenté à peu près au même moment, la vidéo a été supprimée de la page d’O’Keefe dans l’heure.

“Nous pensons que cela pourrait être une menace voilée”, a-t-il déclaré à RedState. “Un message que nous vous observons.”

Il a également deviné que la raison pour laquelle ils n’avaient pas supprimé la vidéo de la page Project Veritas elle-même était de savoir que cela provoquerait un effet Streisand autour de la vidéo. Comme le suivi de Project Veritas a connu une croissance rapide au cours des deux derniers mois seulement sur de nombreuses plates-formes différentes, cela est probablement vrai. Une fois que l’on a appris que le géant des médias sociaux tentait de restreindre l’information, les gens allaient activement voir ce qu’ils tentaient de restreindre.

En effet, la vidéo a fait sensation sur Twitter où Project Veritas et James O’Keefe ont tous deux été bannis. Project Veritas, James O’Keefe et le hashtag « #CovidVaxExposed » ont fait leur apparition sur la plate-forme de médias sociaux aujourd’hui.



Pendant ce temps, Project Veritas a de fortes affirmations sur le fait que sa vidéo ne cause aucun dommage, mais l’empêche plutôt.

“Nous exposons des dommages physiques, nous ne les causons pas”, a déclaré l’employé de Project Veritas à RedState.

Le PDG de l’hôpital où les vidéos d’infiltration ont été filmées a déjà publié une déclaration disant qu’ils étaient au courant de la vidéo et a reconnu que le contenu de la vidéo est “détonnant”. Ils ont dit qu’ils répondaient maintenant aux questions et aux plaintes.

MISE À JOUR : Le PDG par intérim du Phoenix Indian Medical Center RÉPOND à Veritas BOMBSHELL ! "Nous prenons toutes les plaintes au sérieux et enquêterons… Nous reconnaissons que certaines des informations contenues dans cette vidéo sont pénibles."

Les perturbations causées par cette vidéo ont déjà beaucoup secoué la communauté en ligne, mais selon Project Veritas, ils ne font que commencer.

“Ce n’est que la première partie”, a déclaré l’employé de Project Veritas à RedState. “Ça devient bien plus gros que ça.”