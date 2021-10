Facebook révélera un changement de nom d’entreprise inspiré du métaverse la semaine prochaine

Cela est étrange.

Selon un rapport de The Verge, Facebook est sur le point d’annoncer un changement de nom pour la société la semaine prochaine, ce qui reflétera son objectif global d’adaptation au concept de métaverse.

Selon The Verge :

«Le changement de nom à venir, dont le PDG Mark Zuckerberg prévoit de parler lors de la conférence annuelle Connect de l’entreprise le 28 octobre, vise à signaler l’ambition du géant de la technologie d’être connu pour plus que les médias sociaux et tous les maux qui en découlent. Le changement de marque positionnerait probablement l’application Facebook bleue comme l’un des nombreux produits d’une société mère supervisant des groupes comme Instagram, WhatsApp, Oculus, etc.

Ce qui n’est pas rare – Google, par exemple, a rebaptisé sa principale marque mère en Alphabet en 2015. Mais pour Facebook, qui est une plate-forme si connue et omniprésente, avec une telle présence sur le marché, de passer à autre chose, aligné avec le concept de métaverse, dont personne ne sait vraiment avec certitude ce que ce sera pour l’instant, semble un peu étrange.

Bien sûr, Google est aussi un nom familier et un verbe en soi, et cela n’a pas changé sous la bannière Alphabet. Et il pourrait bien y avoir d’autres considérations d’entreprise pour un tel changement qui sont au-delà de la connaissance du grand public. Mais je ne peux tout simplement pas imaginer le géant social de Zuckerberg sous une autre bannière.

Zuckerberg a déjà signalé son intention d’adapter Facebook pour le métaverse, expliquant récemment qu’il envisageait que Facebook devienne « une entreprise de métaverse ».

« [The metaverse] touche beaucoup des plus grands thèmes sur lesquels nous travaillons. Pensez à des choses comme la communauté et les créateurs comme un seul, ou le commerce numérique comme un second, ou la construction du prochain ensemble de plates-formes informatiques, comme la réalité virtuelle et augmentée, pour donner aux gens ce sentiment de présence. Je pense que toutes ces différentes initiatives que nous avons chez Facebook aujourd’hui vont fondamentalement s’échelonner ensemble pour contribuer à aider à construire cette vision métavers.

C’est probablement l’indicateur le plus clair de la logique potentielle derrière un changement de nom, car une nouvelle marque alignée sur le métavers serait une bannière plus large pour tous les différents projets de Facebook, dont Facebook lui-même n’est désormais qu’un élément. Cela a du sens de ce point de vue, et même sans une vision solide de ce que sera réellement le métavers et de la façon dont Facebook jouera un rôle, vous pouvez voir comment un titre plus large, qui intègre ces aspects, pourrait être mieux adapté au avenir de l’entreprise.

En termes de nouveaux noms possibles, Bloomberg a noté que l’initiative Chan Zuckerberg, le groupe philanthropique de Zuckerberg, détient désormais les droits sur les domaines « meta.com » et « meta.org ». Ce qui a conduit certains à spéculer que « Meta » sera le nouveau titre générique pour les intérêts commerciaux de Facebook.

Ce qui, comme beaucoup l’ont noté, pointe, quelque peu inconfortablement, vers les origines du terme « métaverse », qui a été inventé par l’auteur de science-fiction Neal Stephenson dans son roman de 1992 « Snow Crash ». Dans cette histoire, le métaverse fait référence à un espace numérique appartenant à une société au pouvoir, qui dicte l’interaction au sein du monde virtuel.

En théorie, Facebook cherche à être cette entreprise, mais la présence corporative dominante du métavers de Stephenson n’est pas exactement un concept bénin ou humanitaire. La représentation est davantage celle d’un géant impitoyable poussé par l’argent et le pouvoir, ce qui n’est probablement pas l’identité commerciale idéale à adopter ensuite dans la vie réelle.

Mais cela semble, sur la base de spéculations, être la direction que prend Facebook. Mais là encore, je ne peux m’empêcher de penser que ce n’est pas réel, que ce n’est pas un vrai changement que Facebook envisage, et en fait, que cela pourrait en fait être une ruse à grande échelle dans un autre but.

Quel pourrait être ce but ? Et si Facebook en avait assez des fuites constantes de ses réunions et annonces internes, qui ont conduit à des choses comme la récente exposition de « Fichiers Facebook » qui devrait déclencher une nouvelle série de défis juridiques coûteux pour l’entreprise, ainsi que le flot de mauvaise RP ? Et si Facebook se tournait vers Slugworth les fuiteurs – fournissant une histoire fictive d’un changement de nom d’entreprise à un groupe sélectionné, afin de voir ensuite s’il se rendrait ensuite à la presse ?

Cela semble probablement aussi un peu trop éloigné de la réalité pour être vrai, mais peut-être que Facebook essaie simplement d’éliminer les fuites, plutôt que de faire une mise à jour du nom.

Les deux scénarios, du moins pour le moment, semblent également viables, sur la seule base de leur nature radicale, bien que les preuves semblent indiquer une mise à jour du titre alignée «méta» pour mieux refléter les intérêts commerciaux croissants de l’entreprise.

Nous le saurons bientôt – Facebook a jusqu’à présent refusé de commenter la spéculation.