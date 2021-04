Facebook se concentre sur les produits audio avec des podcasts et plus

Facebook fait tout son possible pour concurrencer Clubhouse et Twitter dans la catégorie audio. Comme indiqué par Axios, la société de Mark Zuckerberg travaille sur des fonctionnalités de podcast et d’autres nouveaux produits axés sur l’audio.

Zuckerberg a déclaré que Facebook avait lancé une “suite de nouveaux outils et fonctionnalités conçus pour aider les utilisateurs à mieux se connecter entre eux et avec leurs créateurs préférés.”

S’adressant à une communauté sur l’application de chat Discord Monday hébergée par le journaliste indépendant Casey Newton, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a fourni une feuille de route produit sur la manière dont il prévoit de développer sa suite audio dans les 3-6 prochains mois.

Facebook travaille sur trois produits principaux, à savoir: Soundbits, Podcasts et Live audio.

Des extraits sonores: C’est le nouveau produit audio de forme courte de Facebook qui servira aux utilisateurs un flux de brefs clips. Ce sera «une version audio» d’Instagram Reels, selon Zuckerberg;

Podcasts: Facebook développe également un outil de découverte de podcasts permettant aux créateurs de partager leurs podcasts avec les utilisateurs de la plateforme. Mark Zuckerberg dit que la société pourrait potentiellement s’associer à une application de podcast externe afin que les utilisateurs puissent écouter des podcasts en arrière-plan de leur expérience Facebook;

Audio en direct: Le PDG de Facebook a suggéré qu’il y aurait des façons dont l’audio en direct pourrait aider l’entreprise à stimuler l’économie des créateurs. «De temps en temps, un nouveau média arrive qui peut être adopté dans de nombreux domaines différents.»

Zuckerberg a également déclaré que Facebook se concentre “sur le côté créateur plutôt que sur le côté consommation” et que “l’entreprise construit une infrastructure pour des choses comme les dons ou les abonnements qui peuvent aider les créateurs à monétiser leurs produits qui pourraient un jour être appliqués à l’audio.”

Récemment, . a couvert Hotline, une nouvelle application Web Facebook qui est un mashup de Clubhouse et Instagram Live. La société a également travaillé sur un concurrent du Clubhouse, car les rumeurs ont gagné du terrain le mois dernier lorsqu’une nouvelle fonctionnalité «Live Audio» est entrée testée.

Twitter devrait également lancer sa fonctionnalité Spaces ce mois-ci. La dernière fois que nous l’avons entendu, le réseau social s’efforçait également d’apporter des espaces aux navigateurs Web.

Au fur et à mesure que Clubhouse gagne en concurrence, nous devons attendre de voir comment l’entreprise gérera les nouveaux produits de Facebook et Twitter.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: