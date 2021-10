Facebook se concentrera sur le service aux jeunes adultes dans une nouvelle poussée

Ce n’est un secret pour personne que Facebook perd le contact avec les jeunes, avec divers rapports détaillant le déclin progressif de la popularité de la plate-forme parmi les jeunes utilisateurs, alors qu’Instagram, Snapchat et TikTok continuent d’augmenter.

Facebook était la principale plate-forme de choix pour l’engagement social des jeunes, mais au fil du temps, il a perdu ce facteur cool et est devenu un refuge pour les utilisateurs plus âgés, comme en témoignent ces données incluses dans les récentes fuites de fichiers Facebook.

Malgré l’ajout d’histoires et l’intégration de Reels dans l’expérience plus large de Facebook, cela ne se poursuit pas comme avant. Ce qui pourrait poser des problèmes importants pour la plate-forme à long terme – et que Zuck and Co. cherchent maintenant à résoudre.

Dans ses commentaires dans le cadre de l’annonce des résultats du troisième trimestre d’hier, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré que la plate-forme fera de la reconquête des jeunes une priorité clé pour l’avenir, même si cela signifie la perte d’utilisateurs plus âgés.

Selon Zuckerberg :

«Nous réorganisons nos équipes pour faire du service aux jeunes adultes leur étoile du nord, plutôt que d’optimiser pour le plus grand nombre de personnes plus âgées. Comme tout, cela impliquera des compromis dans nos produits et cela signifiera probablement que le reste de notre communauté se développera plus lentement qu’il ne l’aurait fait autrement. Mais cela devrait aussi signifier que nos services deviennent plus forts pour les jeunes adultes. Ce changement prendra des années, et non des mois, pour être pleinement exécuté, et je pense que c’est la bonne approche pour construire notre communauté et notre entreprise sur le long terme.

Zuckerberg sait que les tendances des jeunes sont cruciales pour une croissance continue, car c’est le point d’entrée pour les utilisateurs de demain. Perdre le contact avec les jeunes signifie, à terme, perdre la période de contact, donc Facebook mettra désormais les jeunes utilisateurs au centre de l’attention, ce qui pourrait voir des changements importants dans l’application.

Mais qu’est-ce qui change exactement ?

Nous n’avons pas encore de détails clairs, mais sur la base des commentaires de Zuckerberg et des notes incluses dans les dernières fuites de fichiers Facebook, nous avons une idée de l’endroit où Facebook regarde.

Tout d’abord, Zuckerberg a spécifiquement noté la croissance de Reels, sa plate-forme de courtes vidéos de type TikTok, comme un élément clé :

« Reels est déjà le principal moteur de la croissance de l’engagement sur Instagram. C’est incroyablement divertissant, et je pense qu’il y a un énorme potentiel à venir. Nous nous attendons à ce que cela continue de croître et je suis optimiste que cela sera aussi important pour nos produits que les histoires. Nous prévoyons également d’apporter des changements importants à Instagram et Facebook au cours de la prochaine année pour nous pencher davantage sur la vidéo et faire de Reels un élément plus central de l’expérience.

En d’autres termes, si vous n’êtes pas encore familier avec Reels, cela peut valoir la peine de passer plus de temps avec l’option et de comprendre pourquoi la vidéo courte est si attrayante – et comment vous pouvez faire en sorte que le format fonctionne pour votre message de marque.

Pour ce qui est de faire de Reels un objectif plus central, comme je l’ai noté dans mon récent article sur les prédictions de 2022, je pense qu’à terme, Instagram s’ouvrira aux Stories/Reels au lieu du flux traditionnel, mettant davantage l’accent sur ces éléments, tandis que sur Facebook , je soupçonne que vous allez voir des panneaux Reels beaucoup plus importants dans le flux, et probablement un accès amélioré à une expérience Reels en plein écran – comme une option de balayage vers la gauche pour vous diriger directement vers ce flux.

Encore une fois, l’impulsion du point de vue du marketing est que vous devriez travailler pour avoir une idée de ce format, car Facebook va le pousser dans les mois et les années à venir. Cela signifiera probablement que vous verrez une portée et un engagement accrus en publiant des bobines, ce qui pourrait en faire un élément clé de votre stratégie de contenu.

De plus, ce graphique sur la réengagement des jeunes a également été inclus dans la dernière fuite de fichiers Facebook :

C’est un peu flou, mais le graphique décrit trois domaines clés :

Réparer les fondamentaux – Aider les jeunes utilisateurs à se connecter avec les personnes, les intérêts et le contenu qui les intéressent

Permettre des expériences positives et productives – Aidez les jeunes utilisateurs à se sentir bien dans le temps qu’ils passent dans l’application et connectés à ce qui se passe dans le monde

Aidez YA à atteindre ses objectifs et à créer le changement – Offrir des services différenciés pour aider les jeunes utilisateurs à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés

Il s’agit de notes conceptuelles, il n’y a donc rien de spécifique sur les changements ou les mises à jour de la plate-forme, mais l’objectif est de fournir aux jeunes utilisateurs de meilleurs débouchés pour contribuer aux discussions et débats clés, et les impliquer grâce à leur capacité à influencer le changement via l’échelle inégalée de Facebook et atteindre.

Il n’est pas clair qu’il s’agisse d’un autre élément clé de l’attention, et cela pourrait bien n’être qu’une autre proposition parmi les plans possibles de Facebook. Mais cela donne un aperçu supplémentaire de la réflexion de l’entreprise sur la façon de reconquérir la jeunesse et de garantir que Facebook reste pertinent à long terme, plutôt que de le voir disparaître progressivement au fur et à mesure que d’autres plateformes prennent sa place.

Qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs plus âgés et un engagement plus large sur Facebook en général ? C’est difficile à dire, mais la plate-forme est devenue un outil de connexion tellement important pour tant de gens ces jours-ci que je ne les vois pas s’éteindre en masse à la suite de cette poussée. Mais encore une fois, voir plus de fonctionnalités axées sur les jeunes, et potentiellement plus de messages de jeunes, qui ne partagent probablement pas les mêmes perspectives, pourrait forcer davantage d’utilisateurs plus âgés dans des groupes et d’autres éléments où ils peuvent continuer à publier sur les sujets qui les intéressent. le plus environ.

Ce qui pourrait être une autre considération dans cette poussée. En détournant les utilisateurs plus âgés de la publication dans le fil principal, cela contribuera peut-être en soi à réduire la division, en mettant davantage l’accent sur des tendances plus progressistes et plus spécifiques aux jeunes. Cela dépend en grande partie de la manière dont Facebook agit de la sorte, mais cela pourrait être une autre partie du changement plus large de la plate-forme par rapport au contenu argumentatif et du réalignement de l’engagement avec des facteurs de discussion plus jeunes.

Cela semble être un changement important dans les deux cas, qui, comme le note Zuck, prendra des années à mettre en œuvre. Facebook se penchera également sur les prochaines étapes de connexion au cours de cette période, notamment la réalité augmentée, la réalité virtuelle et le concept de métaverse en évolution.

C’est une autre raison pour laquelle Facebook doit maintenir sa connexion avec les jeunes, car ce sont les jeunes utilisateurs qui favoriseront l’adoption des prochains changements.

Cela pourrait changer l’utilisation de Facebook et, en fin de compte, votre processus de marketing Facebook en conséquence.