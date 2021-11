Facebook se rebaptise Meta, espère que vous oublierez à quel point c’est terrible

L’entreprise, pas le réseau social

Facebook a organisé aujourd’hui son keynote Connect 2021, une conférence à l’échelle de l’entreprise dédiée à l’origine à sa branche VR de marque Oculus. En plus d’annoncer toute une série de produits axés sur la réalité virtuelle, Mark Zuckerberg a finalement révélé une nouvelle image de marque de son entreprise, qui a changé son nom en « Meta ».

Nous savions que ce changement arrivait depuis que The Verge a divulgué une annonce en attente la semaine dernière, qui devrait arriver d’ici la fin octobre. Bien que certains rapports aient initialement signalé la nouvelle comme une nouvelle image de marque pour le réseau social, cela correspond davantage à l’évolution de Google vers Alphabet, un moyen de séparer un ensemble spécifique de produits du reste de l’entreprise. En ce sens, Facebook (le service) deviendra une autre plate-forme aux côtés d’Instagram et de Whatsapp, plutôt que le nom de l’entreprise dans son ensemble.

En tant que marque, « Meta » ne devrait pas être trop surprenant pour quiconque a prêté attention aux commentaires de Zuckerberg sur l’évolution de la technologie. Avec l’acquisition d’Oculus, Facebook s’est concentré sur la construction de ses produits axés sur la réalité virtuelle, en particulier concernant le « métavers », qu’il appelle un « successeur de l’Internet mobile ». Si vous avez vu Ready Player One, c’est essentiellement ce que Meta envisage pour son avenir – sauf, vous savez, espérons-le sans le paysage infernal dystopique correspondant.

Pour les utilisateurs finaux, rien ne change vraiment. Facebook continuera d’être Facebook, avec tout le bien et le mal qui l’accompagne. Tout comme lorsqu’Alphabet a fait irruption sur la scène en 2015, Meta sera un nom discuté dans l’ensemble du secteur et dans les rapports financiers – il a déjà été annoncé qu’un nouveau téléscripteur MVRS entrera en vigueur le 1er décembre. Cela dit, ne vous attendez pas à des changements significatifs dans le fonctionnement quotidien – ou à la controverse toujours croissante – du plus grand réseau social au monde.

Mais bon, si la promesse d’un « ensemble d’espaces numériques interconnectés » vous enthousiasme, il semble que ce soit la priorité de Facebook à partir de maintenant.

