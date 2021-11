Facebook serait conscient du niveau d’« utilisation problématique » parmi ses utilisateurs

Les propres recherches internes de Facebook ont ​​révélé qu’un utilisateur sur huit a signalé une utilisation compulsive des médias sociaux qui interférait avec leur sommeil, leur travail et leurs relations – ce que la plate-forme de médias sociaux appelle « utilisation problématique » mais est plus communément appelée « dépendance à Internet », le mur Street Journal a rapporté.

La plate-forme de médias sociaux avait une équipe axée sur le bien-être des utilisateurs, qui a suggéré des moyens de limiter les usages problématiques, dont certains ont été mis en place. Mais la société a fermé l’équipe en 2019, selon le WSJ.

Pratiti Raychoudhury, vice-président de la recherche pour Meta, la nouvelle société mère de Facebook, écrit dans un article de blog que le WSJ a déformé la recherche (une affirmation que la société a faite à propos de certains des autres articles que le WSJ a produits sur la base des documents internes de Facebook) .

Elle dit que l’entreprise « a été engagée et soutenue tout au long de nos efforts pluriannuels pour mieux comprendre et responsabiliser les personnes qui utilisent nos services pour gérer les utilisations problématiques. C’est pourquoi ce travail s’est étalé sur plusieurs années, y compris maintenant. Raychoudhury affirme que « une utilisation problématique n’est pas synonyme de dépendance » et que la société propose « des fonctionnalités pour aider les gens à gérer leurs expériences sur nos applications et services ».

Le rapport est le dernier d’une série en cours du WSJ intitulée Facebook Files, basée sur des documents internes fournis par la dénonciatrice Frances Haugen, qui suggèrent que Facebook est conscient des problèmes que ses plateformes peuvent causer. Un ensemble de rapports, par exemple, a suggéré que Facebook savait que sa plate-forme Instagram était toxique pour les utilisateurs adolescents. Haugen a témoigné devant le Congrès le 5 octobre, affirmant que Facebook était « interne dysfonctionnel » et qu’il était peu probable qu’il change ses comportements sans l’action de régulateurs externes.