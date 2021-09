Facebook s’excuse pour ses étiquettes racistes sur les hommes noirs

09/07/2021 à 09:29 CEST

Aux utilisateurs de Facebook qui ont vu une vidéo de journal mettant en scène des hommes noirs on leur a demandé s’ils voulaient “continuer à regarder des vidéos sur les primates” grâce à un système de recommandation d’intelligence artificielle. Facebook a déclaré à BBC News qu’il s’agissait « clairement d’une erreur inacceptable », a désactivé le système et lancé une enquête. “Nous nous excusons auprès de tous ceux qui ont vu ces recommandations offensantes.”

C’est la dernière d’une série d’erreurs de longue haleine qui ont soulevé des inquiétudes concernant les préjugés raciaux dans l’IA. La recommandation des “primates” “était une erreur algorithmique sur Facebook” et ne reflétait pas le contenu de la vidéo, a déclaré un représentant à BBC News.

“Nous avons désactivé toute la fonctionnalité de recommandation de sujet dès que nous l’avons découvert que cela se produisait afin que nous puissions enquêter sur la cause et empêcher que cela ne se reproduise. “” Comme nous l’avons dit, bien que nous ayons apporté des améliorations à notre IA, nous savons qu’elle n’est pas parfaite et que nous avons plus de progrès à faire. ”