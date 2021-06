Facebook Shops Hits WhatsApp – WWD

Une autre application de la famille Facebook renforce ses pouvoirs commerciaux, avec l’arrivée de Shops sur WhatsApp, a révélé mardi le PDG Mark Zuckerberg via la nouvelle fonctionnalité Live Audio Rooms de Facebook.

WhatsApp est la troisième application Facebook à accueillir le service d’achat après Instagram et la principale plateforme parent. Ce dernier étendra également l’initiative de commerce à sa propre place de marché Facebook.

L’application de messagerie a principalement été une plate-forme de communication ou de service client pour les détaillants. Mais Facebook n’a cessé de développer ses fonctionnalités commerciales, grâce aux catalogues et aux paniers d’achat. Désormais, les dernières nouvelles transforment l’application en un canal d’achat légitime. Facebook prévoit de lancer “bientôt” des boutiques WhatsApp dans plusieurs pays.

Quant à Marketplace, l’inventaire des boutiques est actuellement disponible aux États-Unis pour les boutiques avec paiement sur place, selon la société.

L’annonce uniquement audio – qui comprenait les dirigeants de l’entreprise Shiva Rajaraman, vice-présidente du commerce chez Facebook, et Ashley Yuki, directrice des produits d’Instagram, ainsi que l’invitée Carolyn Bojanowski, directrice générale du commerce électronique de Sephora – a également fait pencher la main de Facebook sur un divers outils commerciaux et publicitaires.

En premier, les nouvelles annonces de boutiques personnalisées. Zuckerberg l’a qualifié de « plutôt important », car les annonces Shops seront personnalisées en fonction des préférences d’achat individuelles des utilisateurs.

La société travaille également sur un outil de recherche visuelle basé sur l’intelligence artificielle. Pinterest, Google et d’autres plateformes affinent la recherche visuelle depuis des années, et maintenant Facebook a l’intention de l’amener sur Instagram.

« Beaucoup de découvertes d’achats commencent par une découverte visuelle, n’est-ce pas, donc vous voyez quelque chose que vous pensez être génial. Et puis, vous savez, peut-être que vous voulez voir d’autres produits qui sont comme ça, ou vous voulez comprendre comment obtenir ce produit. Et c’est le type de problème avec lequel l’IA peut vraiment aider », a expliqué Zuckerberg, ajoutant que la recherche visuelle commencera à être testée dans les prochains mois aux États-Unis.

Une autre priorité est l’essayage de produits de réalité augmentée, un effort qui a commencé sérieusement dans l’entreprise lorsque sa plate-forme d’effets de caméra Spark AR a ouvert ses portes en 2019 et a été disponible pour les annonceurs aux États-Unis pour des produits comme les chaussures et le maquillage.

Maintenant, l’entreprise veut doubler ses annonces dynamiques AR pour attirer plus de partenaires dans le giron. L’expansion commence avec Instagram, suivi de la principale plate-forme Facebook.

Avant même que la pandémie ne s’intensifie, début 2020, la société a déclaré à WWD que près d’un quart des utilisateurs d’Instagram procédaient à des essais virtuels de produits chaque fois que c’était une option. Depuis lors, alors que COVID-19 a entraîné la suspension massive de la vente au détail physique, les achats en ligne ont sauté dans la stratosphère et déclenché une sorte de course à l’innovation pour stimuler les fonctionnalités d’achat, comme la RA.

La technologie fonctionne bien pour les biens « durables », tels que les meubles, les chaussures et les sacs, ainsi que pour les cosmétiques et la coloration des cheveux. Mais la mode a eu du mal à l’adopter. Bien qu’il y ait eu des gains impressionnants dans le développement de tissus virtuels – ce qui implique la gravité, la texture et la compréhension de la façon dont différents textiles se déplacent ou se drapent – retirer un filtre AR crédible pour un vêtement peut s’aventurer dans le domaine difficile et axé sur les données de l’ajustement à distance.

Le mois dernier, Snapchat, l’un des premiers entrants dans le shopping AR, a dévoilé sa première incursion majeure dans les essayages de mode virtuels, grâce à son travail avec la simulation de tissu et la technologie de maillage corporel 3D, qui peut cartographier le corps et ses mouvements. Avec le partenaire de lancement Farfetch à bord, la plate-forme rivale a déclaré que les fans de Virgil Abloh pourraient essayer une sélection de vestes et de coupe-vent.

Mais il a reconnu que ce n’était que le début et qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire.

Reste à savoir si Facebook s’aventurera ou non dans la matrice compliquée des essayages de mode virtuels, mais cela pourrait être une part importante d’un gâteau très large.

Aujourd’hui, sur les plateformes Facebook, il y a 1,2 million de boutiques actives par mois et plus de 300 millions d’acheteurs par mois.