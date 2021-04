Facebook Shorted Video Creators Des milliers de revenus publicitaires – Rapport

Un nouveau rapport suggère que les revenus publicitaires des vidéos Facebook ne sont pas ce qu’ils devraient être pour de nombreux créateurs.

Les changements dans la façon dont Facebook compte les vues peuvent avoir un impact sur les créateurs de vidéos sur la plate-forme. The Verge s’est entretenu avec trois créateurs différents qui ont déclaré que Facebook leur avait court-circuité les paiements et ignoré leurs demandes d’aide. Les trois créateurs affirment que les paiements courts sont apparus en janvier.

Un plongeur a reçu des paiements mensuels de 2 000 $ à 3 000 $ en 2020. Cela a chuté à moins de 1 000 $ en janvier. Il est tombé à moins de 700 $ en février lorsqu’il a contacté Facebook. Facebook est passé à sa nouvelle expérience Pages en janvier, ce qui a un impact sur la façon dont les créateurs peuvent monétiser leur contenu.

Facebook a toujours recherché des dollars publicitaires dans le passé, mais il recherche maintenant des accords de partage des revenus avec les créateurs de vidéos. Cela met le réseau social en concurrence directe avec d’autres plates-formes vidéo, comme YouTube et Twitch. Des joueurs, des écrivains, des photographes, des musiciens et bien d’autres ont afflué sur Facebook pour gagner leur vie pendant la pandémie.

Facebook propose sur sa plate-forme un éventail plus large d’outils de génération de revenus que quelque chose comme Twitch, qui exploite un seau de conseils numériques dans lequel les téléspectateurs peuvent déposer des «bits». Les publicités InStream, les achats et les newsletters d’abonnement ne sont que quelques-unes des fonctionnalités de monétisation Offres Facebook. Et il y a quelques semaines à peine, Facebook se réjouissait du nombre de nouveaux créateurs qui gagnaient sur la plate-forme.

Facebook dit qu’il y a maintenant plus d’un million de boutiques sur Facebook et Instagram. De 2019 à 2020, le nombre de créateurs de contenu gagnant 10000 USD par mois a augmenté de 88%. Les créateurs gagnant au moins 1 000 USD par mois ont augmenté de 94%. Donc, si la plate-forme vidéo de Facebook se développe si bien, pourquoi a-t-elle cessé de payer ses créateurs de contenu?

Lorsque The Verge a contacté l’entreprise au sujet des paiements de revenus publicitaires pour les courtes vidéos Facebook, on leur a dit que cela était dû à un problème.

« [We] a résolu un problème technique qui empêchait un petit nombre de créateurs de vidéos sur Facebook de recevoir l’intégralité des paiements de leurs publicités InStream », a déclaré un représentant de Facebook. « Nous informons ces partenaires qu’ils recevront les paiements in-stream restants au cours du cycle de paiement d’avril, et nous nous excusons pour tout inconvénient », poursuit le courriel.

Vérifiez vos e-mails pour voir si vous êtes l’un des créateurs en court-circuit touchés par le problème de Facebook. Il est un peu alarmant que les créateurs de vidéos puissent constater une baisse aussi drastique de leurs revenus sans trop d’explications sur les raisons. Il n’y a pas non plus de garantie que ces créateurs ne seront pas confrontés aux mêmes problèmes à l’avenir. Avez-vous rencontré des paiements courts à partir de vidéos Facebook? Faites savoir à Digital Music News dans les commentaires.