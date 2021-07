Facebook signe un autre bail dans la région de Seattle, où il compte désormais 7 000 employés et 3,3 millions de pieds carrés

Un rendu de l’immeuble de bureaux Block 5 prévu pour le Spring District de Bellevue. (Image via SpringDistrict.com)

Facebook prend plus d’espace dans le développement tentaculaire du Spring District à Bellevue, dans l’État de Washington, en obtenant un bail pour le bloc 5, un immeuble de bureaux de 11 étages et 345 000 pieds carrés dont l’ouverture est prévue en 2023.

Le géant des médias sociaux a établi une présence importante dans la région de Seattle avec plus de 7 000 employés et environ 3,3 millions de pieds carrés d’espace de bureau. Le centre d’ingénierie est le plus grand de l’entreprise en dehors de son siège social de Menlo Park, en Californie.

Le Puget Sound Business Journal a d’abord rendu compte du nouveau bail, qualifiant Facebook de « pilote » du projet Spring District de 2,8 milliards de dollars de Wright Runstad & Co.. L’automne dernier, Facebook a annoncé qu’il payait 367,6 millions de dollars pour acheter un tout nouveau complexe de 6 acres et 400 000 pieds carrés dans le développement qui devait à l’origine être le nouveau siège de REI.

En plus de cet espace et du bloc 5, Facebook a signé des baux pour plus de 800 000 pieds carrés d’espace de bureau dans trois bâtiments en cours de développement dans le quartier de Spring : les blocs 6, 16 et 24.

“Compte tenu du marché immobilier hyper concurrentiel de la région, nous sommes toujours à la recherche d’opportunités pour accueillir nos équipes en pleine croissance”, a déclaré mardi à . la porte-parole de Facebook, Tracy Clayton. « Le bail du bloc 5 était une opportunité naturelle de nous développer là où nous sommes déjà présents. »

Cette carte interactive montre la disposition du Spring District orienté vers le transport en commun à l’est du centre-ville de Bellevue.

Rajeev Rajan, vice-président de l’ingénierie et responsable de Facebook pour le nord-ouest du Pacifique, a précédemment déclaré à . l’enthousiasme de l’entreprise pour sa présence croissante à Bellevue.

“Nous pensons que cela pourrait être très similaire à ce que nous appelons le” campus classique “”, a déclaré Rajan. “Cela offre une opportunité à de nombreux talents de l’Eastside qui, auparavant, n’auraient peut-être pas voulu traverser le lac pour faire la navette.”

Facebook a un complexe de bureaux relativement nouveau dans le quartier de South Lake Union à Seattle, et Rajan a déclaré qu’il n’était pas prévu de quitter cette zone.

“Nous nous développons en général dans la région … et nous cherchons certainement à exploiter la capacité dans le nord-ouest du Pacifique”, a déclaré Rajan. « Donc, nous allons chercher des biens immobiliers partout. »

Amazon se développe également à Bellevue, construisant ce qui est essentiellement le deuxième siège social du géant de la technologie, avec des tours nouvelles et louées et des plans pour jusqu’à 25 000 employés dans la ville de l’autre côté du lac Washington depuis Seattle.