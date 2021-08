Facebook sous le feu de la Maison Blanche, les critiques sur le manque de transparence ⋆ 10z viral

Facebook fait face à plusieurs décisions prises en août qui, selon les critiques, indiquent un manque de transparence, en particulier en ce qui concerne le problème de la désinformation.

“Facebook refuse toujours d’être franc sur la quantité de désinformation qui circule – et est activement promue – sur sa plate-forme”, a déclaré lundi le porte-parole de la Maison Blanche, Michael Gwin.

La société a refusé de se conformer aux demandes de la Maison Blanche de remettre les données des utilisateurs et n’a pas répondu à des questions spécifiques concernant la quantité de fausses informations présumées sur sa plate-forme.

Facebook a été accusé d’avoir tenté de dissimuler ses pratiques commerciales et d’empêcher l’examen par des tiers de son traitement du contenu trompeur après avoir mis fin aux recherches sur la désinformation sur la plate-forme au début du mois d’août.

La société de technologie a suscité des critiques après avoir publié samedi un rapport détaillant le contenu le plus consulté sur la plate-forme pour le premier trimestre de 2021, montrant que l’article de presse le plus consulté était une histoire factuelle publiée par le Chicago Tribune à propos d’un médecin mourant deux semaines après avoir reçu le vaccin Pfizer COVID-19. Facebook avait initialement mis de côté le rapport et publié des données sur le deuxième trimestre de 2021 à la place, mais l’a publié à la suite d’une enquête du New York Times qui a révélé que la société de technologie avait retenu le rapport par crainte qu’il ne semble promouvoir la désinformation.

La société a défendu ses actions samedi dans un fil Twitter, le porte-parole de la société, Andy Stone, soulignant la difficulté de définir la désinformation.

Nous avons reçu des critiques pour avoir tenu un rapport interne jusqu’à ce qu’il nous soit plus favorable, puis l’avoir publié. Recevoir des critiques n’est pas injuste. Mais cela vaut la peine d’y regarder de plus près et de noter certains des éléments de l’histoire. – Andy Stone (@andymstone) 21 août 2021

La Maison Blanche a souligné la décision de Facebook de mettre ses conclusions de côté comme preuve que la société n’était pas transparente au sujet des informations prétendument trompeuses sur sa plate-forme.

La déclaration est le dernier développement de la querelle en cours entre Facebook et la Maison Blanche au sujet de la gestion par la société de technologie de la désinformation sur le vaccin COVID-19.

L’administration Biden a critiqué à plusieurs reprises Facebook pour ne pas en faire assez pour arrêter la diffusion d’informations fausses ou trompeuses, poussant le géant de la technologie à partager les données des utilisateurs et à adopter une approche de modération plus agressive. L’attachée de presse Jen Psaki a annoncé le mois dernier que la Maison Blanche signalait même des messages à Facebook à supprimer.

Les tensions ont atteint leur paroxysme en juillet lorsque le président Joe Biden a accusé la société de technologie de « tuer des gens » en ne modérant pas suffisamment la désinformation liée au vaccin COVID-19.

Facebook a repoussé les affirmations de la Maison Blanche, accusant l’administration de « pointer du doigt » et partageant des statistiques montrant une acceptation accrue des vaccins parmi les utilisateurs de Facebook. Un cadre a déclaré que l’administration Biden “recherchait des boucs émissaires pour avoir raté leurs objectifs en matière de vaccins”.

La société a également refusé de se conformer aux demandes de la Maison Blanche de remettre les données des utilisateurs, a rapporté le Washington Post la semaine dernière, et n’a pas répondu à des questions spécifiques concernant la quantité de fausses informations présumées sur sa plate-forme.

“Ce n’est pas qu’ils ne fourniraient pas de données”, a déclaré au Post Andy Slavitt, conseiller principal en cas de pandémie de l’équipe de coronavirus de la Maison Blanche. “C’est qu’ils ne fourniraient pas de données significatives, et vous vous retrouvez avec beaucoup d’informations qui n’ont pas nécessairement de valeur.”

Les dirigeants de Facebook ont ​​également soulevé des problèmes de censure, a rapporté le Post, soulignant la difficulté de définir la désinformation et arguant que l’administration Biden demande au géant de la technologie de supprimer les conversations précieuses.

La bataille de Facebook avec la Maison Blanche survient au milieu de l’examen minutieux des organismes de recherche sur ses politiques de transparence.

La société de technologie a fermé un projet de recherche de l’Université de New York étudiant la désinformation, y compris la désinformation sur le vaccin COVID-19, sur sa plate-forme au début du mois, arguant que le projet portait atteinte à la vie privée des utilisateurs. Les chercheurs utilisaient un outil de collecte de données automatisé appelé « grattoir » pour étudier les publicités politiques, ce qui, selon Facebook, était en violation de ses conditions d’utilisation.

Facebook a également déclaré à AlgorithmWatch, une organisation allemande qui étudie l’algorithme de flux d’actualités d’Instagram, que ses recherches violaient les conditions d’utilisation de l’entreprise, forçant le projet à s’arrêter. AlgorithmWatch a utilisé un outil de grattage similaire.

Les décisions ont été condamnées par de nombreuses organisations de défense des droits, qui ont accusé Facebook d’avoir tenté de dissimuler ses pratiques commerciales et d’empêcher l’examen par des tiers de son traitement de la désinformation.

“En l’absence d’une divulgation et d’une transparence plus complètes de la part de l’industrie des médias sociaux, des efforts de recherche indépendants ont été essentiels pour comprendre comment la désinformation se propage sur les plateformes numériques”, a déclaré le NetGain Partnership, un ensemble d’organisations philanthropiques axées sur les problèmes numériques, dans un communiqué ouvert. lettre à Facebook la semaine dernière.

“Ce n’est que le dernier exemple des tentatives de Facebook de restreindre le journalisme et la recherche universitaire indépendante sur leurs pratiques commerciales et publicitaires”, a ajouté le groupe.

Facebook a défendu ses actions dans un article de blog, affirmant que cela ne compromettrait pas la confidentialité des utilisateurs pour des raisons de recherche.

“La collecte de données via le scraping est un problème à l’échelle de l’industrie qui met en péril la vie privée des gens”, a écrit Mike Clark, directeur de la gestion des produits chez Facebook. « Nous accueillons favorablement les recherches qui nous tiennent responsables et ne compromettent pas la sécurité de notre plate-forme ou la confidentialité des personnes qui l’utilisent. »

Facebook n’a pas répondu à la demande de commentaires supplémentaires de la Daily Caller News Foundation.

