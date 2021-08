Facebook Stonewalls Biden sur l’arrêt de la désinformation sur les vaccins – parce que les mensonges de droite enrichissent ⋆ 10z viral

– de Salon

La Maison Blanche en a marre de Facebook à propos de la lutte contre la désinformation sur les vaccins, à tel point qu’ils alimentent le New York Times en articles décrivant les hauts gradés du réseau de médias sociaux comme des abrutis. Et à peu près, comme peut en témoigner quiconque a effectivement été témoin de la propagation de points de discussion anti-vaccin sur les réseaux sociaux.

Le dernier article, qui a été publié mardi matin, est une lecture frustrante. Mike Gwin, un porte-parole de la Maison Blanche, accuse Facebook de ne pas être à la hauteur de nos normes ou des leurs et d’avoir activement augmenté le contenu sur leurs plateformes qui induit le peuple américain en erreur. Par exemple, des sources ont déclaré au New York Times que la Maison Blanche « a demandé des données sur la fréquence à laquelle la désinformation était vue et diffusée », mais « la société a déclaré qu’elle ne pouvait pas fournir ce type de données ». Il y a aussi le problème répandu du « contenu qui n’était pas explicitement faux, comme des messages qui jettent le doute sur les vaccins mais ne violent pas clairement les règles du réseau social sur la désinformation sur la santé ». Par exemple, de nombreux informateurs sur les vaccins – Tucker Carlson de Fox News en est un exemple frappant – contournent la ligne avec le pari « juste poser des questions » (c’est-à-dire JAQ-ing off), où les mensonges sur la sécurité et l’efficacité des vaccins sont présentés comme des « questions » donc qu’ils peuvent se propager rapidement tout en couvrant les menteurs anti-vaccins pour dire qu’ils ne mentaient pas exactement, se contentant de « poser des questions » à ce sujet.

Facebook, quant à lui, semble plus intéressé par la déviation que par la résolution du problème, répondant “à certaines demandes d’informations en parlant de stratégies de promotion des vaccins”. Mais tout le monde – en particulier les gens de Facebook, qui ont les données – devrait savoir que les personnes engagées dans la désinformation ne seront pas facilement attirées vers la réalité avec des messages d’intérêt public fades sur la façon d’obtenir un vaccin. Essayer de combattre des mensonges effrayants avec des vérités ennuyeuses est à peu près aussi utile que d’essayer d’éteindre les incendies de forêt en Californie en éternuant dessus.

En fin de compte, cependant, ce n’est pas un mystère quant à la raison pour laquelle Facebook hésite à faire plus pour combattre la désinformation sur les vaccins sur son site Web. Le faire signifie nécessairement devenir agressif avec une flotte de troupes de désinformation de droite, y compris des acteurs puissants comme Fox News, qui partagent des clips anti-vaccin sur le site. Et Facebook a une longue histoire de ne pas vouloir se mêler à ces imbéciles. Ils détestent entendre des plaintes à ce sujet et, avouons-le, les mensonges de droite sont rentables.

Sheera Frenkel, l’une des co-auteurs du nouveau livre “An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle for Domination”, était sur Pod Save America lundi soir et elle a expliqué comment Facebook se prosterne devant les désinformateurs de droite au détriment des personnes qui sont essayer de partager des informations exactes en ligne. Comme elle l’explique, Facebook a ajusté son algorithme pour « composer le nombre d’informations dignes de confiance que les gens voient » à l’approche des élections de 2020. “Et ce genre de choses dure un mois avant qu’ils ne changent de cap”, a-t-elle déclaré, juste à temps pour que les mensonges sur les élections “volées” commencent à inonder le site.

“La vraie raison” Facebook a laissé les théoriciens du complot récupérer leur audience, a-t-elle soutenu, “est qu’ils recevaient une tonne de plaintes.” Frenkel a conclu : « Facebook a vraiment peur des accusations de parti pris conservateur. »

Quelles que soient les rationalisations nobles de la « liberté d’expression » que le chef de Facebook Mark Zuckerberg ou d’autres hauts gradés voudront cracher, l’histoire la plus probable est le vieux motif ennuyeux du profit. Comme le montre un sondage Pew publié plus tôt cet été, alors que les électeurs démocrates et républicains ont des comptes Facebook en nombre à peu près égal, la relation de Facebook avec sa base d’utilisateurs conservateurs est beaucoup plus forte, car «les démocrates sont considérablement plus susceptibles que les républicains d’utiliser de nombreux autres plateformes médiatiques. Réduire la désinformation que recherchent les utilisateurs républicains pourrait menacer l’exclusivité actuelle dont bénéficie Facebook avec cette foule.

Et, même s’ils évitent de l’admettre, Facebook sait très bien que les mensonges de droite stimulent l’engagement, gardent les gens sur leur site plus longtemps et augmentent les revenus publicitaires.

Comme Wired l’a rapporté en mars, les chercheurs de NYU ont découvert que “les organisations de presse qui publient régulièrement de faux documents obtiennent jusqu’à 65% d’engagement en plus que celles qui ne le font pas”. Mais voici l’astuce : ce n’est que si cette désinformation est de droite. Il existe des sites de gauche qui publient de fausses informations, mais lorsqu’ils le font, cela réduit l’engagement. Les mensonges de droite, cependant, sont des machines d’engagement. Les électeurs républicains sont comme des rats qui appuient sur le bouton de la cocaïne, actualisant constamment les fausses nouvelles, toujours avides de plus.

“Ce que nous constatons, c’est que parmi l’extrême droite, en particulier, la désinformation est plus engageante que la non-désinformation”, a déclaré Laura Edelson, l’une des chercheuses, à Wired.

Le compte Twitter Facebook Top 10 est une épine dans le pied de Facebook, car il utilise les propres données de l’entreprise pour souligner comment, au quotidien, les meilleurs messages ont tendance à provenir de sources de droite qui sont, au mieux, indifférentes à la vérité. Les principales affiches de Facebook sont souvent des provocateurs de droite comme Ben Shapiro, Sean Hannity, Steven Crowder, Candace Owens et Diamond and Silk – qui publient tous régulièrement des messages décourageant la vaccination, faisant un clin d’œil ou promouvant ouvertement des théories du complot anti-vaccination, et laissant leurs fidèles fans s’extasient sur la façon dont les vaccins sont le diable dans les commentaires. Alors que ces experts contournent souvent la ligne en faisant allusion à des mensonges anti-vaccins au lieu de les énoncer carrément, le message global à leur public est assez clair : se faire vacciner fait de vous un mauvais conservateur.

Désormais, les conservateurs paient le prix de cet engouement pour la désinformation. Les taux de COVID-19 montent en flèche dans les États rouges, déchirant les communautés de conservateurs qui pensaient qu’ils “possédaient les libéraux” en refusant les tirs. Malheureusement, cela n’affecte pas seulement les personnes qui préfèrent se vautrer dans des mensonges de droite plutôt que de recevoir des informations de base sur la santé. Le gouverneur républicain Greg Abbott demande aux Texans de retarder les soins médicaux nécessaires afin de garder les lits ouverts pour l’afflux de patients COVID-19, dont la grande majorité ne sont pas vaccinés. Les recommandations et les mandats de masques reviennent dans certaines communautés, à titre de palliatif, car tant de personnes ne sont toujours pas vaccinées. Même les personnes vaccinées commencent à s’inquiéter des infections infectieuses, bien qu’elles restent relativement rares et ne soient généralement pas dangereuses. Et les enfants de moins de 12 ans, qui ne peuvent pas encore être vaccinés, sont directement menacés par les personnes non vaccinées, sans que ce soit de leur faute.

Mais une police plus vigoureuse de la façon dont la droite utilise Facebook pour diffuser la désinformation sur les vaccins signifierait davantage de plaintes de la part des conservateurs au sujet de « l’annulation de la culture », et peut-être réduire l’engagement sur le site – et donc réduire les bénéfices. Au lieu de cela, Facebook joue avec les efforts de la Maison Blanche pour réprimer les théories du complot anti-vaccin. Pendant ce temps, les lits d’hôpitaux ne cessent de se remplir, bondés de personnes qui préféraient le Dr Facebook aux informations médicales basées sur la réalité.

_______