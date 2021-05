Facebook suit toujours votre iPhone sur iOS 14.5, mais il existe un moyen de limiter son accès – .

Apple a lancé iOS 14.5 il y a environ un mois, et le point culminant de la mise à jour était une nouvelle fonctionnalité de confidentialité appelée App Tracking Transparency qui oblige les applications à demander l’autorisation avant de les suivre sur les applications et les sites Web appartenant à d’autres entreprises. Sans surprise, Facebook était moins que ravi du lancement de cette fonctionnalité et est allé jusqu’à lancer une campagne contre Apple afin de convaincre le public que cette fonctionnalité nuirait aux petites entreprises. Apple n’a pas été influencé, et l’application Tracking Transparency a donc été mise en ligne sur iOS et iPadOS comme prévu en avril.

Si vous possédez un iPhone ou un iPad, vous avez sans aucun doute vu les invites de transparence de suivi des applications ces dernières semaines, vous demandant si vous souhaitez ou non autoriser l’application à vous suivre. Si vous choisissez de ne pas autoriser le suivi, le développeur ne pourra pas accéder à votre identifiant publicitaire, mais vous ne serez probablement pas surpris d’apprendre qu’il existe d’autres moyens pour les applications de collecter vos données.

Top Deal du jour 🚨 Alerte d’erreur de prix 🚨 Un coupon spécial et une réduction supplémentaire accidentelle slash # 1 smart plugs à 3,75 $! Prix ​​courant: 24,99 $ Prix: 14,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (40%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode de coupon: H7RT953B Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme le note Hot Hardware, Facebook dispose encore de nombreuses façons de vous suivre, même si vous utilisez la transparence de suivi des applications. La bonne nouvelle est que vous pouvez limiter ce suivi, mais vous devrez vous plonger dans les paramètres de l’application et basculer certains commutateurs si vous souhaitez limiter l’accès de Facebook à vos données.

Tout d’abord, la plupart de ces paramètres se trouvent dans l’onglet de menu de l’application Facebook, qui est le dernier onglet à droite en bas de l’application. À partir de là, vous allez vouloir faire défiler jusqu’à Paramètres et confidentialité puis appuyez sur Paramètres. C’est ici que vous pouvez apporter des modifications à vos paramètres de confidentialité.

Une façon de rompre vos liens avec Facebook consiste à désactiver les services de localisation. Parfois, il est amusant de marquer un restaurant, un parc ou un bar lorsque vous voyagez ou rencontrez des amis, mais si vous autorisez Facebook à accéder à votre position chaque fois que vous utilisez l’application, il peut vous suivre partout où vous allez. En fait, il existe un paramètre spécifique pour l’historique des positions qui permet explicitement à la plate-forme de médias sociaux de «créer un historique des emplacements précis reçus via les services de localisation sur votre appareil».

La fonction de reconnaissance faciale de Facebook est un outil qui permet de marquer des amis et des connaissances dans des photos et des vidéos un jeu d’enfant, mais c’est encore une autre façon pour le site de créer un profil de vous. Vous pouvez également le désactiver dans les paramètres. Vous pouvez également décider qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes tagué et décider si vous souhaitez ou non consulter les tags que les gens ajoutent à vos publications ainsi que les messages dans lesquels vous avez été tagué.

Si vous avez un compte Facebook, vous avez déjà décidé que vous êtes prêt à transmettre une certaine quantité de vos données, mais il existe plusieurs façons de reprendre le contrôle. Envisagez de prendre quelques minutes pour vérifier vos paramètres et assurez-vous que vous êtes à l’aise avec eux.

Top Deal du jour Prime Day 2021 a commencé tôt pour le Fire TV Stick 4K – obtenez-en un pour seulement 29,99 $! Prix ​​courant: 39,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: HELLOFTV Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission