Facebook supprime la vidéo mettant en vedette l’ancien président Trump de la page de Lara Trump ⋆ .

Facebook a supprimé une vidéo de la page de Lara Trump qui comprenait son beau-père, l’ancien président Donald Trump.

Lara Trump a partagé un e-mail de mardi qui prévoyait la suppression: «Nous vous contactons pour vous informer que nous avons supprimé le contenu de la page Facebook de Lara Trump dans laquelle le président Trump parlait», note le courrier électronique. « Conformément au blocage que nous avons placé sur les comptes Facebook et Instagram de Donald Trump, le contenu supplémentaire publié dans la voix de Donald Trump sera supprimé et entraînera des limitations supplémentaires sur les comptes. »

Facebook a suspendu indéfiniment l’accès de Trump à ses comptes Facebook et Instagram et a renvoyé la décision à son conseil de surveillance indépendant qui décidera de confirmer ou non la décision du géant des médias sociaux.

Un autre e-mail que Lara Trump a partagé semblait fournir un avertissement préalable que l’interview serait supprimée si elle était publiée:

«J’ai vu sur le compte Instagram de Lara Trump qu’elle animerait une interview avec le président Trump ce soir. Juste un rappel que le contenu publié sur Facebook et Instagram avec la voix du président Trump n’est actuellement pas autorisé sur nos plates-formes (y compris les nouveaux messages avec le président Trump parlant) et sera supprimé s’il est publié, ce qui entraînera des limitations supplémentaires sur les comptes qui l’ont publié. L’e-mail a ajouté: « Ces conseils s’appliquent à tous les comptes et pages de campagne, y compris Team Trump, d’autres véhicules de messagerie de campagne sur nos plates-formes et d’anciens substituts. »

