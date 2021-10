Facebook supprime les commentaires suggestifs de Resident Evil 4 VR

Toute cette section de la cinématique post-crédits aurait été supprimée.Capture d’écran : Capcom

La prochaine version VR de Resident Evil 4, qui, selon mon décompte non officiel, est la 119e réédition du classique de Capcom, sera également apparemment l’une des plus uniques, avec au moins une des sociétés impliquées dans sa sortie : Facebook, Capcom et Armature—décidant de supprimer une partie de son contenu.

Comme détaillé pour la première fois par Happy Warrior plus tôt dans le mois à la suite de fuites de séquences de la version japonaise du jeu, un certain nombre de coupures ont été apportées au jeu que nous n’avons pas vues dans les versions précédentes, que IGN a confirmé inclure :

Resident Evil 4 VR a supprimé certains dialogues suggestifs liés à Ashley Graham, la fille du président Leon Kennedy est chargée de secourir. Cela inclut une ligne d’un autre personnage, Luis, faisant référence au corps d’Ashley. De plus, vous ne pourrez pas rechercher la jupe d’Ashley dans certaines zones du jeu et l’animation correspondante a été supprimée.

Une autre coupure notable est la fin du jeu, où dans l’original, Ashley demande de manière suggestive à Leon s’il peut retourner chez elle pour des « heures supplémentaires », tandis que les images divulguées ici montrent que toute une partie de la conversation a été supprimée. La séquence originale montre également des éclairs des sous-vêtements d’Ashley alors qu’elle monte sur le jetski, que la version VR a recouvert.

Cette scène post-crédits ci-dessous est également signalée manquante, qui, dans le jeu original, montre que Leon demande à Hunnigan un rendez-vous avant d’être refusé. Dans les images japonaises divulguées, cette scène se termine avant d’en arriver là.

Certains de ces changements sont attendus et même compréhensibles ! D’autres, cependant, comme le truc de Hunnigan, semblent un peu lourds. Une déclaration de Facebook dit :

Oculus Studios, Armature et Capcom se sont étroitement associés pour remasteriser Resident Evil 4 à partir de zéro pour la réalité virtuelle. Cela inclut des environnements immersifs et des graphiques haute résolution. Il inclut également certaines modifications apportées aux dialogues et aux animations du jeu qui, selon nous, mettront à jour Resident Evil 4 pour un public moderne.

Le jeu devant sortir demain, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour y jouer et découvrir à quel point il a changé entre 2005 et 2021.