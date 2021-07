Facebook, sur Luxottica Glasses, Commerce, le Metaverse, Plus – WWD

Mark Zuckerberg de Facebook est clairement amoureux du métaverse. Le PDG en parle depuis des années, surtout ces derniers temps, mais lors de son appel aux résultats du deuxième trimestre mercredi, il a expliqué comment il prévoyait d’y parvenir.

Pour une entreprise avec un chiffre d’affaires de plus de 29 milliards de dollars et plus de 3,5 milliards d’utilisateurs dans ses différents services, toute discussion sur la stratégie à long terme est importante. Lorsqu’il a dévoilé des perspectives décélérées pour les troisième et quatrième trimestres, un Wall Street secoué a fait chuter le titre jusqu’à 5 %.

Imperturbables, les dirigeants de l’entreprise – la directrice de l’exploitation Sheryl Sandberg, le directeur financier David Wehner et Zuckerberg – ont calmement expliqué aux auditeurs leurs grands projets pour l’avenir, une vision qui traverse et interconnecte le commerce, la communauté des créateurs, l’intelligence artificielle et le métavers bien-aimé de Zuckerberg.

Le PDG l’a décrit comme « un environnement virtuel où vous pouvez être présent avec des gens dans des espaces numériques. Et vous pouvez en quelque sorte considérer cela comme un Internet incarné dans lequel vous êtes plutôt que de simplement regarder, et nous pensons que ce sera le successeur de l’Internet mobile », a-t-il déclaré. « Vous allez pouvoir accéder au métaverse à partir de tous les appareils différents et de différents niveaux de fidélité, des applications sur téléphones et PC aux appareils de réalité virtuelle et augmentée immersifs. »

Il n’est pas le seul à penser. La Silicon Valley est épris de variations sur le même thème. Apple a beaucoup parlé de la réalité augmentée, par exemple, en tant qu’avenir de l’informatique, et le point de vue de Google, Project Starline, traduit l’expérience comme une version gonflée des appels vidéo, avec une « fenêtre magique » qui ressemble à la autre personne est dans la même pièce.

Le jeu pour Facebook, propriétaire de la société de réalité virtuelle Oculus, repose sur la réalité mixte. La société, intrépide par son dernier trébuchement avec le casque Oculus Quest 2 – un rappel pour la bande de mousse sur l’appareil juste avant la publication des résultats – parle avec enthousiasme de la VR devenant une plate-forme plus sociale et allant au-delà des jeux pour d’autres expériences.

Pendant ce temps, il se prépare pour sa poussée matérielle dans AR, dans un effort qui vire dans le territoire de la mode.

“Dans l’avenir, la prochaine sortie du produit sera le lancement de nos premières lunettes intelligentes de Ray-Ban en partenariat avec EssilorLuxottica”, a déclaré le cofondateur de Facebook, à propos des vêtements pour le visage que la société avait précédemment révélés cette année. « Les lunettes ont leur facteur de forme emblématique et elles vous permettent de faire des choses assez soignées, je suis donc ravi de les mettre entre les mains des gens et de continuer à progresser vers des lunettes de réalité augmentée à l’avenir. »

C’est un pas vers une réalité augmentée plus immersive et un autre jalon sur le chemin du métavers.

En fin de compte, pour Facebook, il s’agit de créer un environnement capable de favoriser des interactions plus complètes entre les personnes, quelle que soit la distance. Si le géant des médias sociaux et ses pairs parmi les géants de la technologie ont raison, le métaverse aura d’énormes implications pour la communication, le travail à distance, les jeux et d’autres activités sociales, y compris le shopping.

“Alors que nous entamons ce prochain chapitre, les publicités continueront d’être une partie importante de la stratégie à travers les parties des médias sociaux de ce que nous faisons, et ce sera probablement aussi une partie significative du métaverse”, a-t-il déclaré. “Je pense que le commerce va devenir de plus en plus important, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles nous nous concentrons sur cela dans nos applications actuelles et dans l’économie actuelle.”

En d’autres termes, le métavers sera un terrain fertile pour une nouvelle économie des biens numériques.

“Je pense que les biens numériques et les créateurs vont être énormes, en termes de personnes s’exprimant à travers leurs avatars – à travers des vêtements numériques, à travers des biens numériques, les applications qu’ils ont qu’ils apportent avec eux d’un endroit à l’autre”, a-t-il poursuivi . «Une grande partie de l’expérience du métaverse consistera à pouvoir se téléporter d’une expérience à une autre, donc à pouvoir disposer de vos biens numériques et de votre inventaire et de les amener d’un endroit à l’autre. Je pense que ce sera un gros investissement que les gens feront.

Il n’a pas évoqué les NFT par leur nom, mais il semble évident que les jetons non fongibles pourraient avoir leur place dans cet environnement. Les biens numériques – qui ont une rareté et un caractère unique, ainsi que la capacité d’être authentifiés – ont pris d’assaut les mondes de l’art et de la mode, et des plateformes surgissent pour les vendre, les échanger et les utiliser. Et ils peuvent également s’appliquer aux biens physiques, ainsi qu’au numérique.

En ce qui concerne le métavers lui-même, beaucoup de choses doivent se produire d’ici l’arrivée de cet avenir de type science-fiction. Mais Facebook a l’intention de fournir les éléments constitutifs pour y parvenir, et il traverse l’éventail des efforts de l’entreprise.

Son livre de jeu de base, selon Zuckerberg, consiste à créer des produits sociaux qui « s’adaptent à l’échelle ». L’objectif est de s’assurer que le métaverse compte de nombreux utilisateurs – des centaines de millions de personnes, a-t-il déclaré.

“Pour l’instant, notre objectif est vraiment d’aider à développer la communauté, d’aider à développer le nombre de personnes qui augmentent le nombre de personnes qui peuvent être dans ces expériences métaverses et peuvent expérimenter certaines de ces prochaines plates-formes informatiques comme la réalité virtuelle et augmentée”, Zuckerberg a ajouté.

Cela explique l’accent mis par Facebook sur la communauté des créateurs. La société s’est engagée à investir plus d’un milliard de dollars dans des programmes qui offrent aux créateurs de nouvelles façons de gagner de l’argent d’ici la fin de 2022, et elle poursuit régulièrement les formats vidéo populaires, tels que Instagram Live et Reels.

“La vidéo représente désormais près de la moitié de tout le temps passé sur Facebook, et Reels est déjà le plus grand contributeur à la croissance de l’engagement sur Instagram”, a déclaré Sandberg. « Dans toutes les formes de vidéo, les vidéos courtes comme Reels se développent particulièrement rapidement, nous nous efforçons donc de faciliter la création de vidéos pour quiconque, puis de les visionner sur tous nos différents services, à commencer par Facebook et Instagram d’abord.

Bien entendu, l’effort s’étend également aux entreprises.

Wehner a décrit quatre domaines prioritaires pour la croissance des activités de Facebook dans cette « prochaine ère d’expériences personnalisées » : la découverte, le commerce, les technologies « d’amélioration » et un soutien plus direct aux entreprises.

Pour la découverte, il a précisé que « nous testons une nouvelle expérience dans le fil d’actualités où vous pouvez appuyer pour parcourir le contenu des entreprises sur des sujets comme la beauté, le fitness ou les vêtements. Et nous utilisons le contexte pour faire des recommandations plus intelligentes sur les publicités à diffuser, donc si vous regardez une vidéo de voyage, nous pouvons diffuser des publicités pour des hôtels et des vols.

Facebook veut également construire « un système de commerce moderne à travers les publicités, les outils communautaires, la messagerie, les boutiques et les paiements », a-t-il déclaré. « Il s’agit de créer un parcours client personnalisé et transparent où il est plus facile de découvrir un produit, de l’acheter, de le payer et de le faire livrer à votre porte. »

En termes de technologie, c’est un domaine d’investissement vaste et profond pour Facebook, surtout maintenant, avec les modifications apportées par Apple au logiciel iOS. La mise à jour permet aux utilisateurs d’iPhone d’empêcher plus facilement les applications de les suivre. La solution de la société de médias sociaux consiste à attirer l’attention sur le problème grâce à ses capacités considérables en matière d’IA et d’apprentissage automatique, afin qu’elle puisse toujours proposer des solutions publicitaires robustes, même avec moins de données utilisateur.

Les enjeux sont énormes pour Facebook. Sa base d’annonceurs s’élève à environ 10 millions et pourrait encore s’agrandir avec le lancement en juin de Reels Ads – qui, a noté Sandberg, n’en est qu’à ses débuts, mais semble «prometteur».

Le quatrième point sur lequel l’entreprise se concentre est “la création d’outils qui aident les entreprises au-delà du marketing”, a déclaré Wehner. À l’heure actuelle, les boutiques Facebook et Instagram comptent 1,2 million de magasins. L’idée est donc de les aider, ainsi que d’autres, dans la gestion de la relation client, la messagerie commerciale et même l’embauche via des produits comme Facebook Jobs.

La messagerie, en particulier, est une priorité clé pour les entreprises, selon Zuckerberg, qui constate que les clients comptent de plus en plus sur la messagerie plutôt que sur les appels téléphoniques. La société a travaillé sur la communication inter-applications entre la famille d’applications Facebook, ce qui facilite l’envoi de messages aux clients à travers les applications à partir d’une interface unique et étend les fonctionnalités de Messenger à Instagram.

“Je pense [it’s] va être une partie importante du commerce et aider les gens à interagir avec les entreprises d’une manière qui leur est naturelle », a-t-il déclaré. « La communication inter-applications pour aider les gens à atteindre les gens où qu’ils se trouvent – ​​cela s’inscrit en quelque sorte dans cette vision que nous avons pour l’avenir des personnes pouvant se téléporter facilement entre des expériences qui, je pense, vont être de plus en plus importantes alors que nous nous dirigeons vers le métavers.