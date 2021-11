Facebook teste de nouveaux contrôles de contenu utilisateur pour le fil d’actualités, de nouvelles restrictions pour le placement d’annonces

Au milieu du débat en cours sur les impacts négatifs potentiels de l’algorithme du fil d’actualités de Facebook sur les habitudes de consommation de contenu plus larges, Facebook teste une gamme de nouvelles options de contrôle, à la fois pour les particuliers et les annonceurs, qui permettront aux gens d’influencer ce qu’ils voient et d’aider les marques à éviter les indésirables. association via le placement d’annonces dans l’application.

Tout d’abord, pour les utilisateurs individuels, Facebook cherche à rendre ses options de contrôle de fil d’actualités existantes plus faciles à trouver, tout en cherchant également à donner aux gens la possibilité de réduire certains types de contenu dans leurs fils d’actualité.

Comme expliqué par Facebook :

« Dans ce cadre, les gens peuvent désormais augmenter ou réduire la quantité de contenu qu’ils voient à partir des amis, de la famille, des groupes et des pages auxquels ils sont connectés et des sujets qui les intéressent dans leurs préférences de fil d’actualité. »

Les préférences de fil d’actualités de Facebook offrent plus de contrôle sur ce qui vous est affiché dans votre fil d’actualité en vous permettant de sélectionner des profils favoris qui auront alors une priorité plus élevée lorsqu’ils publieront, de ne plus suivre des pages, des personnes et des sujets, et de répéter certains utilisateurs/pages, tous des listes unifiées.

Bientôt, il y aura encore plus d’options de contrôle dans cette liste, avec la capacité d’augmenter/diminuer le contenu qui vous est affiché à partir de chaque élément – bien que la manière exacte dont cela fonctionnera ne soit pas encore claire.

Cela pourrait être un bon moyen de donner aux gens plus de contrôle sur leur flux – bien que, bien sûr, cela dépende du nombre de personnes qui l’utilisent réellement, les données précédentes montrant que de nombreuses personnes ne modifient pas leurs paramètres Facebook, même lorsqu’il y a raison claire pour laquelle ils devraient le faire.

C’est pourquoi des mises à jour comme celle-ci ont tendance à être gagnant-gagnant pour The Social Network, car elles mettent le fardeau sur les utilisateurs, leur donnant plus de contrôle, tandis que Facebook lui-même sait que beaucoup ne s’en soucieront pas, garantissant qu’il maintient largement le statu quo dans usage. Il ne peut pas faire grand-chose de plus à cet égard, mais j’espère qu’avec cette nouvelle poussée, Facebook fera plus d’efforts pour encourager les gens à utiliser de tels contrôles et maximiser l’adoption et la sensibilisation à ces outils.

L’amplification algorithmique a été l’un des principaux éléments de préoccupation soulignés par la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen dans ses divers témoignages sur les impacts négatifs de la plate-forme, Haugen déclarant au Sénat américain que les réseaux sociaux devraient être contraints de cesser complètement d’utiliser des algorithmes basés sur l’engagement, via réformes de l’article 230 des lois.

Comme l’explique Haugen :

« Facebook [has] a admis en public que le classement basé sur l’engagement est dangereux sans systèmes d’intégrité et de sécurité, mais n’a ensuite pas déployé ces systèmes d’intégrité et de sécurité dans la plupart des langues du monde. Il sépare les familles. Et dans des endroits comme l’Éthiopie, cela attise littéralement la violence ethnique. »

Le point de vue de Haugen est que ces algorithmes incitent à des comportements négatifs, afin de susciter plus d’engagement, et comme le note Haugen, cela cause des dommages importants dans diverses régions, y compris les États-Unis.

Il est difficile de définir les véritables impacts de tels événements, mais il semble assez clair que les algorithmes de Facebook ont ​​changé le discours public, les éditeurs de nouvelles, en particulier, s’efforçant de maximiser l’interaction avec leurs publications Facebook pour augmenter la portée globale, ce qui implique souvent un partage plus partisan, contenu conflictuel et argumentatif. Cela conduit alors à plus d’angoisse et de dispute.

Fournir des contrôles aux utilisateurs pour limiter les impacts de tels pourraient être une bonne étape, mais nous devrons attendre et voir les détails de la façon dont Facebook envisage de déployer cela. Facebook dit qu’il commencera à tester les nouvelles options de contrôle avec « un petit pourcentage de personnes, qui s’étendra progressivement dans les semaines à venir ».

En plus de cela, Facebook étend également ses contrôles d’exclusion de sujets pour le fil d’actualité à un nombre limité d’annonceurs qui diffusent des publicités en anglais.

« Le contrôle d’exclusion de sujet de l’annonceur permet à un annonceur de sélectionner un sujet pour aider à définir la façon dont nous afficherons l’annonce sur Facebook, y compris le fil d’actualité. Les annonceurs peuvent sélectionner trois sujets : actualités et politique, problèmes sociaux et crime et tragédie. Lorsqu’un annonceur sélectionne un ou plusieurs sujets, son annonce ne sera pas diffusée aux personnes ayant récemment abordé ces sujets dans son fil d’actualité.

Cela permet essentiellement aux annonceurs d’éviter les associations indésirables avec ces sujets et leurs discussions connexes, ce qui pourrait être un bon moyen pour Facebook d’assurer aux marques qu’elles ne subiront pas d’impacts négatifs à cause de cela.

Facebook affirme que, lors des premiers tests, les exclusions ont été très efficaces pour garantir que les publicités ne sont pas diffusées parallèlement à de telles discussions dans l’application.

Encore une fois, au milieu d’un débat plus large autour des impacts des interactions négatives sur la plate-forme, il est logique que Facebook fournisse plus de contrôles, ce qui aidera les utilisateurs à améliorer leur expérience, conformément à leurs propres attentes et intérêts, tout en offrant plus d’assurance aux marques. .

Bien sûr, idéalement, si la recherche montre qu’il y a un impact positif global de tels changements, vous espérez que Facebook chercherait à réduire ces éléments négatifs plus largement, mais c’est un autre aspect qu’il devra examiner – et peut même être forcé d’explorer plus avant, si les recommandations de Frances Haugen sont adoptées par les régulateurs.