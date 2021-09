Facebook essaie un autre moyen de stimuler les contributions positives dans les groupes, avec une nouvelle fonctionnalité appelée « Prix de la communauté » maintenant en test en direct.

Selon cette capture d’écran, publiée par le chercheur d’applications Radu Oncescu (et partagée par Matt Navarra), les Community Awards de Facebook permettront aux administrateurs de groupe de récompenser les « commentaires de groupe exceptionnels ».

Les nouvelles invites sont également affichées sous les messages de groupe.

L’idée est qu’en récompensant des interactions plus engageantes et plus bénéfiques, vous pouvez encourager les utilisateurs individuels à interagir plus souvent, tandis que les récompenses mettront également en évidence pour les autres membres du groupe les types de commentaires que vous souhaitez voir, ce qui pourrait aider à améliorer l’interaction globale .

Facebook a déjà essayé des marqueurs d’engagement de groupe similaires, avec « Top Fan » et d’autres types de badges pour reconnaître les contributeurs clés.

L’année dernière, Facebook a également ajouté une nouvelle désignation « Expert de groupe », offrant un autre moyen de mettre en évidence les membres actifs, tout en offrant un moyen de lutter contre la désinformation, en montrant que cette personne est très compétente dans son domaine spécifique.

Les Community Awards s’alignent sur ces deux ajouts précédents, et comme Facebook s’efforce de faire de son application un environnement plus positif et accueillant, cela pourrait être un autre outil pour aider à modéliser des comportements idéaux et stimuler les interactions dans l’application.

Ce qui pourrait être un problème plus important qu’il n’y paraît. Comme indiqué dans la récente série « Fichiers Facebook » du Wall Street Journal, le réseau social a apporté divers changements pour faire face à une baisse globale de l’activité des utilisateurs, que certains pensent être due à la division inhérente causée par le contenu politique dans l’application.

Qu’il s’agisse d’une perception ou d’un fait, l’impact est en grande partie le même – et comme Facebook cherche à inverser le flux d’utilisateurs loin du temps passé dans son application, il a apporté divers changements pour mieux faciliter une discussion plus positive, tout en limitant les impacts de l’angoisse. contenu inducteur.

C’est ce qui motive souvent l’engagement, puis la portée, mais si Facebook peut utiliser des outils tels que les Community Awards pour réaligner les comportements des utilisateurs et ramener les choses vers une interaction plus positive, cela pourrait l’aider à remettre les choses sur les rails.

Si, bien sûr, Facebook veut vraiment le faire. Une autre raison possible de l’augmentation de la division sur Facebook est qu’elle génère en effet plus d’engagement, ce qui rend les chiffres de Facebook meilleurs et rend ses actionnaires heureux. Il est difficile de savoir ce qui dicte vraiment l’approche de Zuck and Co. à cet égard, mais il semble que Facebook soit sur une trajectoire insoutenable s’il ne peut pas remettre les choses sous un jour plus positif, tandis que le succès de TikTok indique également à la demande de contenus plus joyeux et divertissants, exempts d’accusations et de tromperies.

Facebook n’a pas partagé ses données d’engagement réelles depuis un certain temps, en ce qui concerne le temps que chaque utilisateur passe dans l’application, mais sur la base de nouvelles fonctionnalités comme celle-ci, il est prudent de supposer qu’il fonctionne toujours pour remédier aux baisses notées.

Nous avons demandé à Facebook s’il y avait des informations disponibles sur le test des Community Awards, et nous mettrons à jour ce message si/quand nous avons des nouvelles.