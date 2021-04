Facebook teste déjà Hotline, une autre plateforme alternative au Clubhouse | La technologie

Facebook teste sa propre plate-forme audio pour rivaliser avec Clubhouse, Hotline, bien que cela présente quelques différences.

Une carrière inattendue est vécue dans laquelle presque tous les réseaux sociaux se disputent l’espace ouvert par Clubhouse. Le réseau social axé sur le monde de l’audio ne peut pas encore être utilisé sur Android et tout le monde veut en profiter. Le dernier dont il y a eu des nouvelles à cet égard est Facebook.

Facebook a lancé en mode test Hotline, une plateforme développée par la section New Product Experiment de l’entreprise. Cette application fonctionne dans des zones très proches du Clubhouse, même s’il faut aussi dire que a quelques différences.

En ce qui concerne les similitudes constatées, les options axées sur les conversations vocales sont très similaires et sont vous permet de partager des fichiers ou d’avoir des conversations de cette manière. Il se concentre également sur sa promotion avec des questions et réponses, bien que l’utilisateur puisse toujours supprimer les questions qui sont posées dans son espace.

Hotline enregistre et enregistre les conversations que vous avez, selon The Next Web. L’objectif est de pouvoir y revenir quand vous le souhaitez grâce à une interface qui s’améliorera petit à petit.

En outre, Il a également été décidé de donner de la place aux vidéos, bien que de manière plus secondaire. Ceux-ci sont reproduits dans de petits cercles, de la taille de l’image de profil, ils peuvent donc être utiles pour vous enregistrer, mais pas pour partager d’autres types de contenu.

La plate-forme qui manque pour le moment de peu de fonctions n’a pas été mise entre les mains de tous les utilisateurs, plutôt est un échantillon de ce qui sera lancé dans un proche avenir. Le temps passe vite et de nouvelles fonctionnalités avec une approche similaire sont visibles sur tous les réseaux sociaux, alors ne vous attendez pas à ce que cela prenne trop de temps pour avoir une application fonctionnelle.

Si vous souhaitez essayer Hotline, vous pouvez vous inscrire via la page officielle de la liste d’attente qui s’ouvrira sous peu.