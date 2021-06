Facebook teste des publicités pour ses jeux Oculus VR

Le géant des médias sociaux Facebook teste des publicités dans ses jeux de réalité virtuelle.

Dans un article publié sur son site Web, la société a déclaré qu’elle effectuait un “petit test” d’annonces dans les casques pour les jeux utilisant son matériel Oculus VR, en commençant par Resolution’s Blaston avant de passer à d’autres titres.

C’est pour – quoi d’autre ? – générer plus de revenus grâce à son activité de réalité virtuelle, Facebook affirmant qu’il s’agit « d’un élément clé » de « la création d’une plate-forme autonome ».

“Pour l’instant, il s’agit d’un test avec quelques applications. Une fois que nous verrons comment ce test se déroule et que nous intégrerons les commentaires des développeurs et de la communauté, nous fournirons plus de détails sur le moment où les publicités peuvent devenir plus largement disponibles sur la plate-forme Oculus et dans le l’application mobile Oculus, ainsi que des conseils pour les entreprises et les développeurs intéressés par la publicité sur Oculus”, a écrit Facebook.

« Les publicités sont plus efficaces lorsqu’elles sont de haute qualité et pertinentes. Pour cette raison, les publicités Oculus suivront les principes publicitaires de Facebook, dont le premier est « construire d’abord pour les gens ». Il est également important que les utilisateurs puissent gérer les publicités qu’ils voient, c’est pourquoi nous incluons des contrôles pour masquer des publicités spécifiques ou masquer complètement les publicités d’un annonceur. Les utilisateurs peuvent également accéder à des préférences publicitaires plus détaillées à partir de n’importe quelle publicité via notre “Pourquoi est-ce que je vois cette publicité ?’ Au fur et à mesure de l’avancement de nos tests, nous continuerons d’écouter les commentaires pour améliorer les publicités que les gens voient.”

