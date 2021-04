Facebook teste la Hotline rivale de Clubhouse, mais ce n’est pas seulement audio: tout ce qu’il faut savoir

La nouvelle expérience offrira à tous les utilisateurs participant à des discussions en ligne avec des hôtes un mélange d’options vocales, vidéo et textuelles.

Le géant des médias sociaux Facebook déploie son rival Clubhouse, Hotline et le produit a été déployé pour les tests bêta. Cependant, Hotline n’est pas seulement une application Web uniquement audio, car de nombreuses autres fonctionnalités ont été ajoutées à cette expérience, contrairement à Clubhouse. Se tenir au courant des dernières tendances en matière de chat audio, Facebook Hotline vise à satisfaire les goûts de Clubhouse. Outre les événements / discussions audio, Hotline dispose de la fonction Instagram – Q&R. La hotline devrait également permettre aux utilisateurs d’envoyer des SMS en dehors des conversations audio.

La nouvelle expérience offrira à tous les utilisateurs participant à des discussions en ligne avec des hôtes un mélange d’options vocales, vidéo et textuelles. Contrairement à Clubhouse, les utilisateurs de cette plateforme peuvent poser des questions par écrit. En fait, les orateurs peuvent choisir qui inviter à prendre la parole dans une discussion. Selon les médias, le porte-parole de Facebook a confirmé le développement alors que la société tente de comprendre comment les questions-réponses multimédias en direct ainsi que les interactions interactives permettront aux gens d’apprendre des experts dans certains domaines.

Non seulement cela, les têtes d’affiche de session seront autorisées à allumer leurs caméras Web si elles veulent être vues. Dans les zones de texte, les commentaires abusifs peuvent également être supprimés. L’entreprise travaille également à proposer une option d’enregistrement des événements / discussions; une option non disponible pour les utilisateurs du Clubhouse. Alors que le développement a été confirmé et est en cours de test, la société n’a pour l’instant rien annoncé concernant le lancement officiel de Hotline.

On s’attend notamment à ce que Facebook modère les événements de la hotline ou expulse toute personne responsable d’une violation des règles. En dehors de cela, Facebook a également testé d’autres plates-formes qui incluent un produit de questions-réponses appelé Venue. En dehors de cela, la société travaille également sur des applications musicales collaboratives – Collab et BARS, ayant l’essence de TikTok.

