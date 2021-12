Facebook teste la prise en charge du chat en direct pour les utilisateurs bloqués sur leurs comptes

Perdre l’accès à votre compte Facebook pour quelque raison que ce soit et ne pas pouvoir obtenir une assistance en temps opportun doit être l’un des pires inconvénients de la plate-forme. Heureusement, Meta corrige ce défaut dans une nouvelle expérience, tout en améliorant la modération des commentaires pour les créateurs.

Vendredi, le géant des réseaux sociaux a annoncé qu’il testait la prise en charge du chat en direct pour les personnes, y compris les créateurs, dont l’accès à leurs comptes est bloqué. Le nouveau test n’est actuellement disponible que pour un petit nombre d’utilisateurs anglophones dans le monde.

Il semble y avoir une série de tests qui se dérouleront dans le cadre de l’ensemble de l’effort. Pour le test initial, Facebook « se concentre sur ceux qui ne peuvent pas accéder à leurs comptes en raison d’une activité inhabituelle ou dont les comptes ont été suspendus en raison d’une violation des normes de la communauté », a déclaré Meta.

Pour l’instant, l’expérimentation est menée sur l’application Facebook, ce qui signifie qu’elle n’est disponible que sur les appareils mobiles, y compris les meilleurs téléphones Android. Meta a noté que c’était la première fois qu’il offrait ce type de support aux utilisateurs.

Dans le cadre de ses efforts pour accroître les investissements dans les créateurs, Meta teste également l’assistance par chat en direct pour les créateurs anglophones aux États-Unis sans gestionnaire de relations affecté. Cela leur donnera un accès rapide à des solutions pour divers problèmes « allant du statut d’un paiement aux questions sur une nouvelle fonctionnalité comme les bobines ».

Grâce à un site d’assistance dédié, les créateurs peuvent discuter en temps réel avec les agents d’assistance. Le test est petit pour l’instant, mais davantage de créateurs seront avertis sur Facebook ou Instagram s’ils sont invités à participer.

Facebook a également mis en place de nouveaux contrôles de modération des commentaires pour que les créateurs filtrent les réponses abusives à leurs publications. Ils peuvent désormais bloquer les commentaires en fonction de mots-clés spécifiques et masquer automatiquement les commentaires contenant des liens ou des images. Il y a aussi une zone dédiée où vous pouvez voir tous les commentaires cachés.

Enfin, les créateurs qui passent fréquemment en direct sur Facebook ont ​​désormais plus de contrôle sur certains commentaires, y compris les grossièretés. Ils peuvent également déléguer la modération des commentaires à un spectateur spécifique.

