Facebook teste toujours l’interopérabilité avec WhatsApp et plus

Facebook envisage de fusionner Instagram, Messenger et WhatsApp depuis un certain temps. Plus récemment, Instagram et Messenger sont devenus un et maintenant il y a des nouvelles sur l’intégration de WhatsApp et Messenger.

Selon WABetaInfo, le fuyant italien Alessandro Paluzzi a trouvé un changement caché récent dans Facebook Messenger: un chat WhatsApp à l’intérieur.

Il n’est pas encore possible d’intégrer les deux services, mais Paluzzi a simplement forcé un fil à être reconnu comme une conversation WhatsApp pour montrer à quoi il ressemblera lorsque la fonctionnalité sera disponible à l’avenir.

La fuite implique que la connexion entre WhatsApp et Messenger sera totalement facultative, comme c’est déjà le cas entre Instagram et Messenger. WABetaInfo dit que «plusieurs fonctionnalités déjà implémentées sur Facebook Messenger pourraient également venir dans WhatsApp.»

#Messenger continue de travailler pour prendre en charge les chats #WhatsApp 👀 ⚠️ J’ai forcé ce fil à être reconnu comme une conversation WhatsApp juste pour montrer à quoi il ressemblera lorsque la fonctionnalité sera disponible, je n’ai pas réellement envoyé de message entre les deux services! pic.twitter.com/qtJuzO7Dgu – Alessandro Paluzzi (@ alex193a) 16 avril 2021

Une autre fonctionnalité que l’application teste via le programme bêta TestFlight est un badge de mention repensé, qui est différent d’une réponse dans une discussion de groupe.

WABetaInfo dit qu’il est toujours en cours de test pour iOS, donc cela peut prendre un certain temps avant d’apparaître dans le compte WhatsApp.

Plus tôt cette semaine, l’application a également apporté une fonctionnalité «Disparition de messages» à tous les utilisateurs dans une discussion de groupe et un aperçu multimédia amélioré. Vous pouvez en savoir plus ici.

