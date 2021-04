Facebook teste une hotline appelée Clubhouse Clone – Comment ça marche

Facebook lance un nouveau clone de Clubhouse appelé Hotline – voici comment cela fonctionne.

La nouvelle application est un test bêta public de la tournure de Facebook sur les salles audio de plain-pied. Il permet aux créateurs de parler à un public, et ce public peut poser des questions par texte ou audio. Les créateurs peuvent également allumer leurs caméras pour leur événement, en le transformant en une autre option de diffusion en continu plutôt qu’en audio uniquement.

La première conversation sur Hotline a commencé ce matin avec l’investisseur immobilier, Nick Huber. Facebook a déclaré à TechCrunch que Huber est exactement le type d’entrepreneur pour lequel il souhaite que Hotline travaille – quelqu’un qui aide les gens à développer leurs compétences. La discussion de Huber tournait autour de l’investissement dans l’immobilier industriel.

L’interface de Hotline est proche d’une copie individuelle de Clubhouse, pour toute personne familiarisée avec l’application.

En haut de l’application mobile, il y a une section de conférenciers avec des événements en vedette. Pour en savoir plus sur les salles et leurs créateurs, appuyez dessus. Malgré les similitudes, il existe également quelques différences. Curieusement, l’application permet aux utilisateurs de se connecter avec Twitter et de vérifier leurs comptes à l’aide de SMS.

La section des auditeurs sépare les vrais auditeurs de ceux qui ont également des questions – une distinction que Clubhouse ne fait pas. En haut de la section des questions, vous pouvez voir une liste des questions qui ont été posées. Vous pouvez également voter pour et contre ces questions en fonction de leur contenu. Le créateur utilise cette section pour voir à quelles questions répondre ensuite.

Facebook Hotline permet aux utilisateurs de saisir leurs questions, puis de rejoindre l’hôte sur scène. Les invités sont représentés par leur icône de profil et ne sont audio que lorsqu’ils sont tirés «sur scène» avec l’hôte. La vidéo semble être en cours, bien que l’aperçu en direct ne la prenne pas en charge actuellement.

Tout comme Facebook et Instagram Live, les utilisateurs qui écoutent la conversation sur Hotline peuvent réagir avec des émojis.

Le rire, les cœurs, la surprise, les pouces vers le haut, le feu et les applaudissements ne sont que quelques-unes des possibilités. Les hôtes ont également un contrôle total sur leur expérience de chat. Ils peuvent supprimer les questions inappropriées de la file d’attente ou supprimer complètement des personnes de leur salle.

Au cours de la version bêta publique, les employés de Facebook agissent en tant que modérateurs d’événements. Contrairement au Clubhouse, qui offre une expérience unique en son genre, les événements Hotline sont enregistrés pour la vidéo à la demande après la fin d’une session. Clubhouse favorise les discussions plus impromptues qui sont de nature éphémère; Facebook ne peut s’empêcher de collecter plus de données.

Après chaque événement Hotline, l’hôte recevra deux enregistrements au format .mp3 et .mp4. Ceux-ci peuvent ensuite être téléchargés sur d’autres réseaux sociaux pour partager le contenu, contrairement à Clubhouse. Tout le monde est libre de rejoindre la Hotline au lancement, Facebook évitant la structure sur invitation uniquement.